November macht seinem Ruf alle Ehre

Kurze Tage, an denen sich die Sonne gar nicht oder höchstens mal für ein paar Minuten blicken lässt, dazu gefühlte Schmuddelwetter-Temperaturen, die sich nicht so recht zwischen ungemütlich frisch oder eisig kalt entscheiden können - und natürlich jede Menge Regen: Der vergangene Monat hat den Menschen in der Quadratestadt einen November fast wie aus dem Lehrbuch der Wetterfrösche beschert. Jedoch: "Es war selbst für diese Jahreszeit überdurchschnittlich trüb, etwas zu warm und ungewöhnlich nass", resümiert Experte Klaus Riedl, der im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes die Zahlen für Mannheim und die Region festhält.

Ein Blick in seine Aufzeichnungen belegt, dass ein Mittelwert von 5,6 fast ein halbes Grad über dem normalerweise zu erwartenden Ergebnis liegt. Dennoch: Auch ein absolutes Maximum von 15,7 am Sonntag, 20. November, reicht nicht für einen Rekord. Schließlich liegt der höchste Wert, der seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1949 jemals in Mannheim festgehalten wurde, bei 22,6 Grad, gemessen am 1. November 1968. Übrigens: Den Minusrekord meldeten die Meteorologen am 26. November 1989 mit frostigen minus 8,7 Grad.

Und obwohl in den vergangenen Wochen oft tagelang kaum ein Tropfen vom Himmel fiel, ist die Gesamtmenge für den November fast zehn Prozent größer als der Durchschnittswert. Das lag an einigen wenigen Tagen, wie beispielsweise dem 10. November, an dem in Mannheim 56,7 Liter pro Quadratmeter herabprasselten.

Wetterinfos und Historie Kurze Informationen zum Luftdruck in der Quadratestadt und in der Region sowie zu historischen Daten geben die Experten von der inzwischen für Mannheim zuständigen Regionalzentrale unter der Telefonnummer 069/80 62 95 23 .

Wetterinfos und Historie Kurze Informationen zum Luftdruck in der Quadratestadt und in der Region sowie zu historischen Daten geben die Experten von der inzwischen für Mannheim zuständigen Regionalzentrale unter der Telefonnummer 069/80 62 95 23 .

Die Mannheimer Wetter-Warte zog im Jahre 1975 von der Gartenstadt an den Rand des Ortsteils Vogelstang am Köthener Weg. Damals wurde auch das Aufgabengebiet erweitert. Sie war noch bis vor einigen Jahren rund um die Uhr besetzt.

1996 wurde die Wetter-Warte in eine Wetterstation umgewandelt. Die persönliche Beratung ging inzwischen an die Regionalzentrale in Stuttgart über. (mai)

Leider schien auch die Sonne im Durchschnitt rund fünf Stunden zu wenig - trotz der Superwerte von mehr als sieben Stunden am 14., 28., 29. und 30. November.

Weiße Weihnachten?

Apropos Bescherung: Dürfen wir uns auf weiße Weihnachten freuen? "Das ist noch zu lange bis dahin", so der Wetterfachmann. Zwar kann er bereits sagen, dass uns die kommenden Tage kältere Luft aus dem Osten erreicht, die wahrscheinlich auch von viel Sonne sowie eisigen, sternenklaren Nächten begleitet ist. Und so könnten Wiesen und Autodächer passend zum gestrigen Nikolaustag ein leichtes, weiß gezuckertes Kleid tragen.

Doch für den 24. Dezember, Heilig Abend, wagt Klaus Riedl noch keine genauen Prognosen: "Es ist noch alles drin", versichert er. Denn Kaltluft aus Skandinavien oder Finnland "liegt genügend parat". Doch die Meeresfläche, über die sie auf dem Weg zu uns wehe, sei nicht besonders groß: "Dann ist die Luft zu trocken für weißen Niederschlag." Lassen wir uns für Weihnachten eben überraschen - und warten ab, ob das Christkind Schnee oder nur eisige Luft im Gepäck hat.