„Null Toleranz“ bei Drogen

Das Festival Toxicator geht heute ab 20 Uhr in die achte Runde. Bei der Veranstaltung für harte elektronische Tanzmusik werden 26 Discjockeys auf drei Floors die Menge mitreißen. Im Maimarktclub wird Hardtechno gespielt, in der Maimarkthalle erwartet die Gäste Hardcore und und Hardstyle. Gefeiert wird bis Sonntagfrüh um 6 Uhr.

Während die rund 12000 erwarteten Besucher dem Event entgegenfiebern, sind die Aufbauarbeiten seit Mittwoch in vollem Gange. Rund 50 Mitarbeiter platzieren unter anderem die Bässe sowie Lautsprecher und bauen die Bühnen auf. Die Lichtsysteme werden überprüft, damit die Shows nicht nur akustisch, sondern auch visuell zum Publikumsmagnet werden.

Auf 10 000 Quadratmeter wird gefeiert. "Es steht die komplette Halle zur Verfügung", sagt Ingo Böder, Produktionsleiter bei dem Veranstalter i-motion, der unter anderem für das Sicherheitskonzept verantwortlich ist. Denn die Sanitäter seien dieses Jahr in einem separaten Zelt im Freien untergebracht.

Polizei kontrolliert intensiv rund um das Techno-Festival Die Polizei macht schon im Vorfeld des Techno-Festivals darauf aufmerksam, dass sie wieder verstärkt den Verkehr kontrollieren wird. Damit sollen laut Pressemeldung Unfälle durch Alkohol und Drogen am Steuer vermieden werden. Da diesmal auch 16- und 17-Jährige das Toxicator-Festival in Begleitung ihrer Eltern besuchen dürfen, wird die Polizei auch intensiv die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes kontrollieren. Gemeinsam mit dem Veranstalter richten die Beamten einen eigenen Betreuungsbereich ein. Dort werden Jugendliche, die die Polizei in Gewahrsam nimmt, von geschultem Personal begleitet, bis sie von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Damit Taschendiebe im Publikum keine leichte Beute machen können, rät die Polizei allen Besuchern, nicht mehr Bargeld als nötig mitzunehmen und Wertgegenstände direkt am Körper zu tragen. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) setzt zudem Sonderfahrten auf der Stadtbahnlinie 6, der Buslinie 50 und den Nachtbussen der Linie 6 ein. Ab Samstag 23.32 verkehren Shuttle-Busse der Linie E alle 30 Minuten von der SAP-Arena bis zum Mannheimer Hauptbahnhof. Ab 5.14 Uhr bis 7.20 Uhr fahren die Busse sogar alle 15 Minuten.

Im vergangenen Jahr mussten die medizinischen Kräfte 60 Besucher wegen Drogenmissbrauchs versorgen, sechs von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Einer der Feiernden schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Bei Kontrollen stellte die Polizei 76 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Daher stellt Böder klar, dass die Veranstalter eine Null-Toleranz haben, was Rauschmittel angeht. "Wir wollen hier keine Drogen haben. Auch wenn jemand nur eine Pille dabei hat, bekommt er Hausverbot."

Strenge Kontrollen

Dafür sollen Bodychecks und Taschenkontrollen am Eingang sorgen. In Sachen Sicherheitskräfte hat i-Motion im Vergleich zu 2014 die Anzahl des Securitypersonals um ein Drittel erhöht. 87 Mitarbeiter sollen für die Sicherheit sorgen, erzählt Böder. Zudem wird die Polizeiwache am Maimarkt besetzt sein. Uniformierte und zivile Polizisten mischen sich unter die Menge. Damit könne sofort eingegriffen werden, falls einzelne Personen oder Gruppen auffällig würden, so Böder. 16- und 17-Jährige dürfen mit dem sogenannten "Muttizettel" mit Unterschrift des Erziehungsbeauftragten sowie einer Begleitperson dabei sein. Um Missbrauch vorzubeugen, müsse jeder Besucher den Ausweis vorzeigen, sagt Böder.

Auch beim Thema Lärmschutz gehen die Veranstalter kein Risiko ein. Die Lautstärke bewegt sich bei 99 Dezibel. Zwei Mitarbeiter kontrollieren die Messgeräte vor Ort. "Wir haben ein komplett neues System", erzählt Florian Mahl, technischer Projektleiter von i-Motion. Damit lasse sich unter anderem die Frequenz und Lautstärke regulieren.

Erwartet werden Künstler wie Korsakoff und Bass Modulators, Dominik Stuppy sowie Sounic aus Heidelberg sowie der Italiener Zatox.