Nur keine Überforderung!

In Mannheims Geschichte hat der Toleranzgedanke schon immer eine große Rolle gespielt. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum beim Bürgerbarometer seit Jahren mehr als 60 Prozent das Zusammenleben der Kulturen als gut oder sehr gut bewerten. Wohl viel wichtiger ist, dass Stadtverwaltung, Schulen und Kindergärten, Wohlfahrtsverbände, Vereine und viele einzelne Ehrenamtliche engagierte Integrationsarbeit leisten.

Das hat sich nicht nur bei der Flüchtlingswelle vor einem Jahr gezeigt, als viele Hilfsinitiativen entstanden und Ehrenamtliche den Wohlfahrtsverbänden förmlich die Tür einrannten. Auch bei der Zuwanderung von Menschen aus Bulgarien und Rumänien wurde dies deutlich. Denn diesem Zuzug ist die Stadt - zwar etwas verspätet - mit einem klugen Gesamtpaket begegnet: Sie unterstützte mit Geld nicht nur Sprach- und Lernförderung in Kindergärten und Schulen, sondern ging mit der Polizei auch gegen Kriminelle vor, die die Neuen mit Schwarzarbeit und Mietwucher ausnutzten.

Aber Integrationsarbeit kostet Kraft, und Kraft gibt es auch in Mannheim nicht unbegrenzt. Dessen muss sich die Landesregierung in Stuttgart bewusst sein, wenn sie aktuell die Unterbringung von Flüchtlingen in Baden-Württemberg neu regelt. Eine Stadt wie Mannheim muss bei der Verteilung von Asylbewerbern eine Sonderrolle spielen und darf nicht überlastet werden.