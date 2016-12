Alle Bilder anzeigen Oberes Bild: Mohimen Al-Mahaini (r.) zeigt am Studenten Daniel Koch den Heimlich-Griff, mit dem Menschen vor dem Ersticken gerettet werden. Unten ist Al-Mahaini im Gespräch mit Redakteur Alexander Jungert (r.) zu sehen. © Rinderspacher (2), HF

Auf einmal geht alles ganz schnell. Student Mohimen Al-Mahaini, 22, steht vor dem Café Integral der Hochschule. Durch die großen Fenster sieht er plötzlich zig aufgeregte Gäste. Es ist laut. Ein Lehrer, Tonnis Pool (kleines Bild), ist wie benommen, er schnappt nach Luft, würgt, gerät in Panik, an seinem Käsebrot hat er sich derb verschluckt.

Ohne zu überlegen rennt Al-Mahaini in das Café, schlingt beide Hände um Pools Taille und drückt kräftig zu. Drei Mal, vier Mal. Der Lehrer spuckt das Brotstück auf den Boden, bekommt langsam wieder Luft. Dann ist der 69-Jährige erst einmal platt. Um sich herum bekommt er nicht mehr viel mit. "Ich hatte Todesangst und dachte wirklich: Das war's", sagt Pool heute. Mit dem sogenannten Heimlich-Griff hat Mohimen Al-Mahaini verhindert, dass Tonnis Pool erstickt. Und ihm das Leben gerettet.

Rund anderthalb Monate später sitzt der junge Student im Café Integral. Nicht weit weg von der Stelle, an der alles passiert ist. Al-Mahaini hat von der Hochschule eine Auszeichnung erhalten. Doch gibt er sich bescheiden. "Warum soll ich ein Held sein? Das ist doch Schwachsinn!" Er wünscht sich, dass jeder so handelt. Denn es ärgert ihn richtig, wenn die Menschen in einem Notfall nur zuschauen - und nichts tun. "Das geht gar nicht. Ich bin froh, dass ich helfen konnte", sagt Al-Mahaini. Er erzählt, dass bei Pools Erstickungsanfall viele Menschen dabei waren und nur eine Frau helfen wollte. Sie war für den Heimlich-Griff an Pool aber zu klein.

Heimlich-Griff Der beherzte Griff, um Menschen vor dem Erstickungstod zu bewahren, ist nach dem Chirurgen Henry Heimlich (*1920) aus dem US-Bundesstaat Cincinnati benannt. Dabei umarmt der Helfer die zu rettende Person von hinten und drückt ihr unterhalb der Rippen fest auf den Unterleib. Heimlich wandte den Griff selbst nie an - bis vor ein paar Monaten, mit 96 Jahren. Im Seniorenstift, in dem Heimlich lebt, hatte sich eine 87-jährige Mitbewohnerin an einem Hamburger verschluckt. Ein Stück Fleisch blieb quer in der Luftröhre stecken. Heimlich folgte seinen eigenen Anweisungen und rettete die Frau.

Geheime Ideen

Der 22-jährige Al-Mahaini stammt aus Syrien. 2013 kam er nach Deutschland. Zuerst nach Heidelberg, wo er auf einer Sprachschule Deutsch lernte. Dann nach Coburg im Norden Bayerns. Seit Beginn des Wintersemesters 2016/17 studiert Al-Mahaini an der Fakultät für Elektrotechnik der Hochschule Mannheim. "Ich habe eine Idee, wie sich Energie speichern lässt", sagt Al-Mahaini, behält sie aber für sich. Nach dem Studium, im Idealfall nach vier Jahren, will er auf jeden Fall in Deutschland bleiben. Hier leben und arbeiten, immer weiter in die Kultur eintauchen. "Mir gefällt es in der Kurpfalz, hier ist meine Heimat."

Woher Al-Mahaini den Heimlich-Griff kennt, weiß er selbst nicht so genau. Vielleicht hat er in der Schule etwas davon gehört. Oder den Griff in einem Hollywood-Film gesehen. Spontan zeigt er am Studenten Daniel Koch, der im Café mit Kommilitonen zusammensitzt, den lebensrettenden Handgriff - wie er ihn damals bei dem Lehrer angewandt hat.

Tonnis Pool lebt in Kaiserslautern und war früher dort an der Universität beschäftigt. Mittlerweile ist er in Rente. Nur ab und zu kommt er als Lehrbeauftragter an die Hochschule; deshalb konnte diese Zeitung gestern nicht mit ihm die Rettungspose nachstellen. Pool unterrichtet ausländische Studenten im ersten Jahr in einer Programmiersprache. Seit dem Vorfall Ende Oktober haben sich Pool und Al-Mahaini ab und zu in der Cafeteria getroffen, bei der Ehrung durch den Dekan sowieso. Der 69-Jährige kann gar nicht genug "Danke" sagen für sein zweites Leben. Er hat eine Karte mit persönlichen Worten geschrieben.

Verwandte leben noch in Syrien

Al-Mahainis Deutsch ist gut und deutlich, der arabische Akzent herauszuhören. Er wohnt in Heidelberg. Dort verbringt er auch den Großteil seiner Freizeit, geht mit Studenten einer Burschenschaft etwa auf den Weihnachtsmarkt und liebt es, mit ihnen stundenlang über Gott und die Welt zu reden.

Der 22-Jährige ist alleine in Deutschland. Über seine Eltern verliert er nicht viele Worte. Verwandte, darunter seine Großmutter, leben noch in Syrien. Ab und zu hat er Kontakt. Den Krieg findet der junge Student "dumm", da kämpften schon lange nicht mehr Syrer gegen Syrer, "das ist große Politik". Der Blick geht kurz ins Leere, die Gedanken schweifen ab, irgendwohin. Al-Mahaini ist anzusehen, dass er sich Sorgen macht. "Es ist alles zerstört", sagt er. Seiner Meinung nach dauert es Jahrzehnte, bis sich das gebeutelte Land wieder aufrafft.

Al-Mahaini freut sich auf Weihnachten. Religiöse Rituale stehen dabei im Hintergrund. Wichtiger ist für ihn, dass er Zeit mit vielen anderen Menschen verbringt. "Man darf nicht vergessen, ein bisschen dankbar zu sein im Leben", sagt Al-Mahaini. Dann packt er seinen Rucksack zusammen. Gleich beginnt die Mathematik-Vorlesung.