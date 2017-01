OB Kurz mahnt "neues Miteinander" an

"Mein Mannheim 2030": Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) will 2017 mit Bürgern über die Lebensqualität in der Stadt ins Gespräch kommen. © Tröster

Mannheim. Angesichts der großen Streitfragen und Herausforderungen wie Flüchtlingskrise, Anwachsen der populistischen Strömungen in Europa, Brexit und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hat Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) ein "neues Miteinander" der Stadtgesellschaft angemahnt. Die Probleme konkret vor Ort seien durch die negativen Entwicklungen der letzten Zeit "nicht kleiner geworden". "Protektionismus, übersteigerter Nationalismus und die Befeuerung von Feindseligkeit hat immer nur den Führern von extremen Bewegungen genutzt, nie den Menschen", sagte Kurz im vollbesetzten Mozartsaal des Rosengartens.

Die Städte, so zitierte Kurz die amerikanische Zeitung "Washington Post", seien "ein Bollwerk gegen den Nationalismus", denn in den modernen Städten würden die Bürger Lösungen für die drängenden Problemen der Welt erarbeiten: Klimawandel, wirtschaftliche Entwicklung, Zukunft der Demokratie, Arbeit gegen die Radikalisierung, Migration und Friedenspolitik: Städte seien hier die entscheidenden Akteure und Mannheim spiele eine aktive Rolle.

"Wir müssen uns politisch streiten können"

Kurz machte dies deutlich am Beispiel des Bündnisses für Vielfalt und der Mannheimer Erklärung, mit der sich mehr als 180 Institutionen gegen Hass, Gewalt und Ausgrenzung verpflichten und sich so gegen den "doppelten Angriff" richten, dem sich die offene Gesellschaft derzeit ausgesetzt sehe. Dem Angriff durch die religiös begründete Verachtung unserer Werte und derjenigen, "die sich zu ihren Verteidigern aufspielen, unsere Werte im Kern aber selbst ablehnen und verraten."

Dennoch müsse man "mit allen, die nicht in letzter Konsequenz und absichtsvoll unsere Demokratie ablehnen", ins Gespräch kommen. Kurz: "Wir müssen uns politisch - ohne wechselseitige Verachtung - streiten können."

Der Oberbürgermeister mahnte jedoch: "Zugleich dürfen wir die Gefahren für unsere Demokratie nicht unterschätzen. Sie ist ein viel empfindlicheres und komplizierteres Gebilde, als wir uns in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten klar gemacht haben. Sie ist das wertvollste, was wir haben."

"Der Staat ist handlungsfähig"

Kurz forderte ein "entschiedeneres Vorgehen gegen die Feinde unserer Demokratie und unseres Staates." Politik und Behörden benötigten dazu die Unterstützung der Öffentlichkeit. "Und zugleich brauchen wir die Achtsamkeit für die herausragende Errungenschaft unserer Verfassung", macht sich das Stadtoberhaupt für einen neuen "Verfassungspatriotismus" stark.

In seiner Ansprache ging Kurz auch auf zahlreiche konkrete Probleme ein. Von der Flüchtlingsunterbringung bis zur Kriminalitätsbekämpfung mahnte er bei den Bürgern auch Geduld an: "Der Staat war und ist hier handlungsfähig!" Nicht alle Probleme seien zwar gelöst, aber zum Teil deutlich reduziert, und es werde weiter an den Lösungen gearbeitet: "Auf alle neuen Schwierigkeiten gab es Antworten." Auch wenn die Vorbereitung oder die Suche nach Lösungen einmal länger gedauert habe: "Die Antworten gab es und zwar überwiegend erfolgreich."

Beim Thema Flüchtlinge machte Kurz deutlich, dass auf Straftaten von Schutzsuchenden konsequent auch aufenthaltsrechtlich reagiert werden müsse. "Es untergräbt das Gerechtigkeitsgefühl, wenn der Eindruck entsteht, dass man als jugendlicher Intensivtäter unserem Staat auf der Nase herumtanzen kann."

"Mein Mannheim 2030": Mit Bürgern über Lebensqualität ins Gespräch kommen

Ausgesprochen positiv sei die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, wo Mannheim die niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit dreißig Jahre aufzuweisen habe. Zugleich machte der Oberbürgermeister deutlich, dass die Armutsbekämpfung trotz guter Wirtschaftszahlen ein drängendes Problem bleibe. Mehr demokratische, gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe für alle, ebenso Bildung für alle, Integration in den Arbeitsmarkt und die Förderung junger Familien seien die Ansätze im Kampf gegen die Armut.

Dass im Jahr des Fahrrad-Jubiläums das Thema Mobilität den Neujahrsempfang bestimmt, versteht sich fast schon von selbst. Neben der Förderung des umweltfreundlichen Öffentlichen Nahverkehrs, der Fußgänger und Fahrradfahrer steht hier auch Mobilität und Barrierefreiheit für alle im Blickpunkt. Die Lebensqualität einer Stadt, so zitierte Kurz den dänischen Stadtplaner und Mannheimer Bertha- und Carl-Benz-Preisträger Jan Gehl, die Lebensqualität sei daran zu messen, wie viele 80-Jährige und Achtjährige selbständig auf den Straßen unterwegs seien.

Und über genau diese Lebensqualität will Kurz mit den Mannheimern im neuen Jahr 2017 ins Gespräch kommen. Unter dem Titel "Mein Mannheim 2030" will der Oberbürgermeister diesen Dialog führen - und damit dem Populismus und der "Hysterie mit dem Wissen unserer positiven Erfahrungen" entgegenwirken,