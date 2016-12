OB Kurz widerspricht Innenminister Strobl

Mannheim. Oberbürgermeister Peter Kurz hat der Darstellung des baden-württembergischen Innenministeriums widersprochen, die Stadt Mannheim habe dem Land angeboten, auf der möglichen Konversionsfläche Coleman ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge einzurichten. Die Reaktion von Peter Kurz erfolgte nach der am Dienstag kurzfristig zugestellten Kabinettsvorlage des Innenministeriums, teilte die Stadt mit. Diese "nicht korrekte" Darstellung sei nach Kenntnis der Stadt Mannheim mittlerweile vom Innenministerium eingeräumt worden. Oberbürgermeister Kurz verweist auf ein Schreiben an den Innenminister: "Die Stadt Mannheim hat die Coleman-Kaserne nicht zur Einrichtung eines Ankunftszentrums angeboten." Zu keinem Zeitpunkt habe die Stadt Angebote oder Zusagen gemacht.

Ebenfalls solle in diesem Zusammenhang zuerst mit den dafür zuständigen Stellen in der Stadtverwaltungen Mannheim gesprochen werden. Sonst sei eine seriöse Verhandlungsführung "nahezu unmöglich", so der Oberbürgermeister. Wichtig sei es nun, dass das Land eine detaillierte Konzeption vorlege, damit Verwaltung und Gemeinderat über dieses Thema sachgerecht beraten könnten - nur so sei es möglich, überhaupt eine Bewertung vorzunehmen und die Öffentlichkeit entsprechend zu informieren.

Besondere Brisanz bekomme der Vorgang dadurch, dass die Kabinettsvorlage mindestens gleichzeitig wie der Stadtverwaltung Mannheim dem CDU-Kreisvorsitzenden und Stadtrat Nikolas Löbel entgegen der Regeln der Landesregierung zur Verfügung gestanden habe. So steht es in dem Brief von Peter Kurz an Innenminister Strobl, der der "MM"-Redaktion vorliegt. Zudem habe Löbel in der Gemeinderatssitzung genau diese unzutreffende Passage zitiert und in Pressemeldungen weiter verwendet.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) strebt an, ein erarbeitetes neues Standortkonzept für die Flüchtlingsaufnahme des Landes in der ersten Jahreshälfte 2017 abzuschließen. Wie bereits berichtet, würde das Innenministerium die Coleman Barracks in Mannheim in ein neues zentrales Ankunftszentrum für Flüchtlinge umwandeln - um somit Heidelberg abzulösen. Das Areal, das derzeit noch vom US-Militär genutzt wird, sei "erste Priorität", heißt es in der Konzeption. Neben dem Ankunftszentrum sind unter anderem langfristige Landeserstaufnahmeeinrichtungen Karlsruhe, Ellwangen, Sigmaringen und Freiburg vorgesehen. (dls/mis/red)