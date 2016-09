Odenwald Quelle sprudelt „fer umme“

Für Bier sorgt Eichbaum - aber auch die Freunde von Wasser oder Fruchtschorlen werden beim Blumepeterfest bedient. Dazu sprudelt die Odenwald Quelle auf diesem rein auf Spenden basierenden Benefizfest, das der Feuerio wieder am Samstag, 24. September, am Wasserturm zugunsten der "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" organisiert.

"Das Blumepeterfest in Mannheim hat eine ebenso lange Tradition wie die Odenwald Quelle", so Andreas Schmidt, der aus Mannheim kommende Alleingesellschafter und Geschäftsführer des Heppenheimer Mineralwasser-Herstellers. Gerne sei er wieder Teil der Benefizveranstaltung: "Ein Fest, welches die Region zusammenbringt, ist für uns etwas besonders Schönes und spiegelt unsere Werte und Leitsätze wider: So nah, so frisch", begründet Schmid sein Engagement. Er und seine Ehefrau Christiane haben sich persönlich engagiert, dass ein attraktiver Verkaufswagen aus Heppenheim nach Mannheim kommt, der mit Mineralwässern mit und ohne Kohlensäure, Zitronenlimonaden und Fruchtschorlen, Cola-Mix und weiteren Durstlöschern sowie Bechern bis unter das Dach gefüllt ist.

Auch das Wasser für die Weinschorle liefert die Odenwald Quelle. Dagegen sind leider noch nicht so viele Weinspenden zu vermelden. Das Weingut "Wiesenmühle" von Dr. Gerhard Schilling liefert aber 48 Flaschen Fruchtsecco, die Winzergenossenschaft Schriesheim 36 Flaschen "Schriesecco" rosé und das Mannheimer Hotel am Bismarck hat 60 Flaschen Rosé vom Weingut Bernhard Koch aus Hainfeld/Pfalz zugesagt, die es morgens dann gekühlt direkt zum Fest bringen will.

Tausend Brezeln

Weitere Erfolgsmeldungen kommen auch von Gwendolyn Wentzlaff vom Café "Mohrenköpfle", die sich wieder mit viel Einsatz um den Kuchenstand kümmert. Ihr sagten Werner Geis sowie Christian und Linda Binz vom Hotel Mack je fünf Kuchen zu, drei Kuchen kommen von Gisela Sojka, je zwei Kuchen von Christa Bierenbrodt und Hella Striegel sowie ein Kuchen von Hermina Hammerand. Sehr gute Nachrichten haben wir auch "Golden Brezel"-Inhaber Wolfgang Bohatsch zu verdanken, der für den guten Zweck nicht, wie in den Vorjahren, 200, sondern gleich 1000 Brezeln "fer umme" am Wasserturm anliefert. Christel Erny, seit vielen Jahren eine treue Spenderin für das Blumepeterfest, stiftete für den Kuchenstand wieder fünf Kilo Bohnenkaffee und 15 Päckchen Portionsmilch.

Auch über weitere Tombolagewinne freuen wir uns. Die mentor Dienstleistungs- und Vermarktungs GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Bernd Lehnert, brachte fünf Seidentücher, sechs Base-Caps sowie je vier Krawatten, Rucksäcke und Schirme und eine Tasche, Klaus Dieter Reichardt diverse T-Shirts, Bücher, CDs und verschiedene Geschenkartikel, Regina Umland einen Bilderrahmen, zwei Fensterbilder und zehn Bücher. Familie Wenz lieferte noch 15 Geschenkartikel in der Feuerio-Geschäftsstelle für die Tombola ab.

Weil es einfach ein paar unvermeidbare Kosten gibt, freuen wir uns auch über Bargeldspenden von Gerhard Rappenecker (100 Euro) sowie von Familie Heide und Dieter Henigin und Friseursalon Scherenschnitt mit jeweils 50 Euro. Danke!