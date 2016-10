Offene Gespräche über Gott und die Welt

Zahlreiche Moschee-Gemeinden öffneten am gestrigen Tag der Deutschen Einheit ihre Türen und gewährten Einblick in den Alltag in einer Moschee - so auch die Ehsan Moschee. Viele Nicht-Muslime nutzten die Gelegenheit, um in ungezwungener Atmosphäre mehr über den Islam und vor allem die Ahmddiyya Muslim Jamaat Gemeinde im Gewerbegebiet Casterfeld zu erfahren.

Die islamische Gemeinde empfing ihre Gäste mit großer Gastfreundlichkeit. Bei Moschee-Führungen bewunderten die Besucher die hell und freundlich gestalteten Räume. Eine Ausstellung informierte über den Islam und das Gemeindeleben. Die Ehsan Moschee ist die einzige Moschee in Mannheim von Ahmddiyya Muslim Jamaat - die Reformgemeinde im Islam unterhält deutschlandweit über 39 Moscheen.

Im Casterfeld haben 1000 Gemeindemitglieder seit 2010 ihre spirituelle Heimat. "Unsere Moschee steht nicht nur am Tag der Moscheen für Besucher offen, sondern fünfmal jeden Tag bei den Gebeten", betonte Imam Imtiaz Ahmad Shaheen. Der 28-Jährige, der in London Theologie studiert hat, ist seit 2015 Imam der Gemeinde, deren Mitglieder aus ganz Baden kommen. Vor allem bei den Freitagsgebeten kämen viele Besucher. Auch Schulklassen, Vertreter der Polizei oder anderer Einrichtungen, Institutionen und Gruppen seien jederzeit herzlich willkommen. "Transparenz ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit", sagte der Imam.

In seinem Vortrag zum Umgang mit der Schöpfung Gottes ging er auch auf aktuelle Fragen zur Integration der Flüchtlinge ein sowie auf den Terror durch Islamisten, die den Glauben missbrauchten. "Es ist wichtig, den Menschen die Lehre von Koran und dem Islam nahezubringen, in dem es keinen Zwang zum Glauben gibt", betonte er.

Neugier auf andere Religionen

Christoph Lamentowicz aus Käfertal war das erste Mal in der Eshan Moschee. Der aus Polen stammende Katholik wollte wissen, welche Sprache man hier spricht und aus welchen Ländern die Gemeindemitglieder kommen. "Viele Menschen reden über Islam und haben keine Ahnung, deshalb ist es wichtig, sich zu informieren", meinte seine Ehefrau, Bayrie Said, eine bulgarisch-türkische Muslima. Doris Schmitt aus Brühl interessierten vor allem die Hintergründe der religiösen Gemeinschaft, die 1889 in Indien gegründet wurde. "Man sollte auch die anderen Religionen in der Umgebung kennen, das ist wichtig, gerade bei der aktuellen Diskussion um Integration", meinte sie.

Fragen zur Stellung der Frauen im Islam oder zum vieldiskutierten Kopftuch beantworteten Rahim Bürkle und Mohsina Shabeen, die auch das Kinderprogramm mit Malen, Puzzeln, Kricket, Fußball und Henna-Schminken organisiert hatten. In gemütlicher Runde bei Tee und Gebäck nutzten die Besucher die Möglichkeit, das Gehörte im Gespräch zu vertiefen. ost