„Ohrfeige für die Vororte“

"Mit großer Sorge" betrachtet der Mannheimer Seniorenrat die Überlegungen bei der Stadt, die Zahl der Bürgerdienste drastisch zu reduzieren. "Die Vorortrathäuser sind unverzichtbar - auch als sichtbare Gebäude - und dürfen nicht dem Rotstift zum Opfer fallen", warnt Claus-Peter Sauter, ehemaliger SPD-Stadtrat und einer der Sprecher des Seniorenrates.

Sicher sei es richtig und vernünftig, wenn von Zeit zu Zeit Strukturen hinterfragt würden. Der Seniorenrat halte es aber für falsch, die Präsenz der Verwaltung in den Vororten zu reduzieren - denn gerade ältere Menschen seien darauf angewiesen. "Es gibt noch ein großes Potenzial von Menschen, die 75 und älter sind, die moderne Technik nicht mehr nutzen können", mahnt Sauter. Zudem leisteten die Bürgerdienste "wertvolle Kommunikation vor Ort", etwa auf der Schönau. Wenn die Auslastung nicht reiche, müsse man eben über die Grenzen von Dezernaten hinweg weitere Aufgaben, wie aus dem Sozialbereich, in die Vororte verlagern, fordert Sauter.

Auch die Nutzung der Vorortrathäuser als Senioren- oder Jugendtreffs hält er für denkbar. Man müsse sie "weiterentwickeln als Horchposten und Frühwarnsystem für gewisse Entwicklungen im Stadtteil", meint Sauter. Gerade aus Sicht der älteren Menschen, die oft Angst vor Veränderungen hätten, seien die Vorortrathäuser "ein Beitrag gegen Politikverdrossenheit, gefühlte Bürgernähe und sie strahlen eine gewisse Verwaltungsgeborgenheit aus", so Sauter. An ältere Menschen denkt ebenso der Vorsitzende vom Stadtteilverein Neuostheim, Stefan Bickmann. Die von der Verwaltung erwogene Schließung der Bürgerdienste in Neuhermsheim "empfinde ich als nicht akzeptabel", meint er. "Aus Kostengründen wird seit Jahren viel zentralisiert. Dadurch lässt aber der Service gegenüber dem Bürger, besonders dem Schwachen, stark nach", kritisiert er, dass sich die Verwaltung von den Bürgern immer mehr entferne: "In erster Linie sollte man in der Stadtverwaltung sparen. Benötigen wir wirklich fünf Bürgermeister?", fragt Bickmann.

"Nicht sachangemessen"

Als "Ohrfeige für die Vororte", bezeichnet Roland Keuerleber, Vorsitzender der Bürgervereinigung Sandhofen, die Pläne, von denen er "mit Entsetzen" gehört habe. "Für alles hat die Stadt Geld, nur nicht für die Bürger vor Ort", schimpft er. Die "Breite der Bevölkerung" habe dafür keinerlei Verständnis. Nach seiner Wahrnehmung sei das Rathaus Sandhofen gut ausgelastet: "Immer, wenn ich da bin, gibt es Wartezeiten - da sehe ich keinen Grund, das abzuschaffen", so Keuerleber.

Stadt-Sprecher Ralf Walther verteidigte gestern noch einmal die Entscheidung, dass die Bürgerdienste keine Veranstaltungen mehr zum Volkstrauertag in den Vororten organisieren. Diese "freiwillige Unterstützungsleistung" habe sich "historisch entwickelt", sei aber "aus Kapazitätsgründen nicht mehr länger vertretbar". Die Bezirksleiter hätten sich teils auf freiwilliger Basis weiter engagiert. Aber das dürfe man nicht als "Klacks" abtun, wehrte er sich, und sei "aus Fürsorgepflicht" nicht länger vertretbar und mit dem Volksbund Kriegsgräberfürsorge besprochen worden.

Zugleich wehrt sich Walther gegen die "Vermischung" der Organisation des Volkstrauertags mit Sparmaßnahmen bei den Bürgerdiensten. Das sei "nicht korrekt und unzulässig". Die Stadt behandle das Thema Bürgerdienste "auf keinen Fall isoliert" und es werde "in der dargestellten Form auch nicht im Rahmen der Strategischen Haushaltskonsolidierung behandelt", so Walther: "Eine derartige erneute politische Zuspitzung des Themas ist nicht sachangemessen", meint er.