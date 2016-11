Oktober zu kalt, nass und trüb

Alle Bilder anzeigen Bei ungemütlichem Wetter fallen die Blätter in Windeseile: Ali-Soydan Karadede vom Grünflächenamt der Stadt Mannheim sammelt Laub ein. © Tröster

Von golden keine Spur: Im Oktober 2016 mussten die Mannheimer viel zu oft frösteln, den Regenschirm aufspannen - und auf die Sonne verzichten. "Zu kalt, zu nass und zu trüb", lautet deshalb das Fazit von Klaus Riedl, der im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes die Werte für die Quadratestadt festhält. "Gefühlt haben wir glücklicherweise noch die letzten beiden Oktobertage in Erinnerung", räumt er ein. Da durften wir die wärmenden Strahlen nochmal täglich knapp neun Stunden lang tanken: "Und das, obwohl Ende des Monats die Sonne ja schon nicht mehr so hoch steht. Hoch Quinn lag da eben genau über Mannheim und der Region." Doch insgesamt brachte es der strahlende Stern nicht mal auf 70 Prozent der durchschnittlich zu erwartenden Anwesenheitszeit.

Strahlender Sieger auf der Hitliste ist der Oktober 1951 mit rund 183 Sonnenstunden: "Das ist im Vergleich mit diesem Jahresergebnis von rund 74 mehr als das doppelte", stellt Riedl beim Blick in seine Tabellen fest.

Die offenbart, dass auch die Durchschnittstemperaturen zwar nicht rekordverdächtig kalt, aber eben doch um rund ein halbes Grad zu niedrig waren. Träger der Goldmedaille in puncto Fröstelfaktor ist nach wie vor der Oktober 1974 mit einem bescheidenen Mittelwert von 6,9 Grad. Den wärmsten zweiten Herbstmonat bescherte den Mannheimern das Jahr 2001 mit durchschnittlich knapp 14 Grad.

Wetterinfos und Historie Kurze Informationen zum Luftdruck in der Quadratestadt und in der Region sowie zu historischen Daten geben die Experten von der inzwischen für Mannheim zuständigen Regionalzentrale unter der Telefonnummer 069/80 62 95 23 .

Und selbst der 1. Oktober mit seinem Spitzenergebnis von 18,7 Grad ist kein Anwärter für fette Schlagzeilen. Die kann dafür das Jahr 1966 für sich verbuchen, denn am 4. Oktober kletterte damals die Quecksilbersäule auf einen Wert von sommerlichen 28,5.

Regenrekord zum Ausklang

Dafür geht der Monat am 20. noch mal so richtig baden. Mit einer Tagesmenge von üppigen 31,8 Litern Regen pro Quadratmeter, die an diesem Tag auf Mannheim herabprasselten, reicht es für einen neuen Tagesrekord. Den hielt bislang genau 20 Jahre zuvor der 20. Oktober 1996 mit 31 Litern.

Ziemlich ungemütlich sind die Aussichten auch für die kommenden Tage. "Es geht eher regnerisch zu", versichert der meteorologische Fachmann. Dafür ist mit Nachtfrost erst wieder um den Samstag herum zu rechnen. Dennoch: "Alle kälteempfindlichen Topfpflanzen müssen dringend rein", rät der Wettermann mit dem grünen Daumen. Auch wenn Werte um den Gefrierpunkt zumindest Olivenbäume und Oleander noch nicht so leicht schrecken können.

Und für Sonntag hat der Hobbygärtner sogar einen Lichtblick im Visier: "Da lässt sich vielleicht sogar die Sonne etwas blicken." Uns ist sie jedenfalls willkommen - selbst wenn es nur ein kurzes Gastspiel sein sollte.