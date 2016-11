Onyx und Odeon droht das Aus

"Die Ökonomie der Liebe" heißt ein Film, der gerade im Odeon läuft. Doch in der Realität sind wirtschaftliche Vernunft und Leidenschaft leider häufig Gegensätze. So droht dem Programmkino nebst Café in G 7 nun im schlimmsten Fall das Aus. Der Pachtvertrag läuft ab, die Immobilie steht zum Verkauf. Das Gleiche gilt für ein weiteres Mannheimer Traditionsunternehmen: das Onyx am Friedrichsplatz.

Im Gegensatz zum Odeon-Kino, das schon seit 1978 betrieben wird, gibt es das Onyx zwar erst seit 15 Jahren. Aber nicht nur Mannheims Spitzenpolitiker essen dort oft und gern, sondern auch viele "normale" Bürger. Auch gestern in der Mittagszeit war das Lokal recht gut besucht. "Wir sind regelmäßig hier, ungefähr zwei Mal die Woche", sagt Willi Kuntz. Er und seine Tochter Nina fänden es "sehr bedauerlich", wenn das Restaurant schließen müsste. Sie loben die günstige Lage, die Aussicht auf den Wasserturm, ebenso die Qualität der Küche. "Und die Bedienungen", sagt Siegfried Naumer, der mit ihnen zu Mittag isst.

450 000 Euro verlangt

Der Pachtvertrag für das Lokal läuft zum Jahresende aus. Da die Verhandlungen mit dem Eigentümer der Immobilie noch liefen, wolle er dazu nichts weiter sagen, so Betreiber Can Gürsel. Er habe zwar Anfang des Jahres zusätzlich die Basso-Bar in der Lameystraße aufgemacht, wolle aber auch das Onyx nach Möglichkeit behalten. Dass das Restaurant allerdings bereits auf einer Internetplattform zur Pacht angeboten wurde, spricht nicht für eine Verlängerung.

Das Odeon steht im Netz sogar zum Verkauf. Für die 238 Quadratmeter in der Innenstadt werden 450 000 Euro verlangt. "Wir sind gerade im Endstadium der Verhandlungen mit einem Interessenten", sagt Mirjam Keza von Huther Immobilien, die der Eigentümer mit dem Verkauf beauftragt hat. Sie rechne damit, dass in zwei Wochen alles in trockenen Tüchern sei. Was aus Kino und Café werde, müsse der neue Besitzer entscheiden. "Es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass er mit den bisherigen Pächtern verlängert." Deren Verträge liefen auch erst im April aus.

"Mit uns hat noch kein Kaufinteressent gesprochen", sagt Hans Laumann. Er ist Geschäftsführer der Atlantis Filmtheaterbetriebsgesellschaft, die seit 1990 auch das Odeon bespielt. Allerdings ist sie in G 7 nur "Untermieter" des Café-Betreibers. Der will mit dem "MM" nicht reden und legt bei zwei telefonischen Versuchen einfach auf. Dem Vernehmen nach soll er von sich aus darauf verzichtet haben, eine Option zur Verlängerung des Pachtvertrages zu ziehen. Ein Grund ist angeblich, dass die 800 Euro "Untermiete", die er monatlich vom Filmtheater erhält, wirtschaftlich zu wenig sind.

Mehr sei für das Programmkino auch kaum zu stemmen, sagt Laumann. Dass dies mit dem neuen Eigentümer zu einem Problem werden könnte, ist ihm bewusst: "Wenn jemand 450 000 Euro für eine Immobilie ausgibt, ist ihm es vermutlich nicht genug, wenn für zwei Drittel der Fläche 800 Euro Miete fließen." Allerdings glaube er nicht, dass sich an dieser Stelle in den Quadraten so einfach ein anderes Gewerbe ansiedeln lasse. Falls doch, hofft Laumann, mit Hilfe der Stadt einen neuen Standort zu finden. Immerhin wurde das Odeon in den vergangenen elf Jahren zehn Mal von der Bundesregierung als "hervorragendes Programmkino" ausgezeichnet.

Noch kein Thema für die Stadt

Bisher hat sich die städtische Wirtschaftsförderung weder mit dem Odeon noch mit dem Onyx befasst. "Da beide Immobilien in privaten Händen sind, war das noch kein Thema für uns", sagt Melanie Just, Sprecherin des Dezernats für Wirtschaft, Kultur und Soziales.

Angesichts des drohenden Aus für die beiden Traditionsunternehmen muss man nach Ansicht von Lutz Pauels, des Vorsitzenden der Werbegemeinschaft Mannheim City, allerdings keine neuen Klagelieder über eine sinkende Attraktivität der Innenstadt anstimmen. Es handele sich um besondere Einzelfälle. "Grundsätzlich gilt, dass gerade die Gastronomie hier noch recht gut läuft", betont Pauels.