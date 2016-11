Paketdienst rammt Gaslaterne

Komplett umgeknickt: Die Gaslaterne in der Wimpfener Straße. © Priebe

Ein Sprinter-Transporter eines Paketdienstes hat am Freitagnachmittag eine historische Gaslaterne in der Wimpfener Straße in Feudenheim in Höhe der Hausnummer 16 umgefahren. Durch das entstandene Leck strömte Gas aus. Die Straße wurde vorsorglich weiträumig abgesperrt, die Polizei untersagte wegen Explosionsgefahr in diesem Bereich den Passanten Gebrauch von elektrischen Geräten - wie zum Beispiel Handys. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Die Stelle der umgefahrenen Laterne konnte innerhalb einer Stunde abgedichtet werden, so dass dann keine Gefahr mehr für Anwohner und Passanten bestand. Um 14.49 Uhr war der Einsatz für die Polizei beendet. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf rund 10 000 Euro.

Im Oktober 2011 hatte es unter den Bürgern sowie im Gemeinderat eine heftige Diskussion gegeben, als die rund 400 alten Gaslaternen im Stadtgebiet, darunter 71 in Feudenheim, durch moderne LED-Leuchten ersetzt werden sollten. pol/tan