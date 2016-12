Paradies für kleine Erfinder

Besonders an Kinder wendet sich die Ausstellung "Total genial", die nächstes Jahr aus Graz in die Reiss-Engelhorn-Museen kommt. © Frida & freD /Hannes Loske

Das erste Taschenmesser der Welt - die Reiss-Engelhorn-Museen haben es in ihrer Sammlung: Es ist einfach ein Faustkeil. Er und noch mehr besondere Ideen quer durch die Jahrtausende sind ab April 2017 in der Sonderausstellung "Total genial! Coole Erfindungen vom Faustkeil bis zur Jeans" im Museum Weltkulturen zu sehen. Damit ist Mannheim der erste Ort in Deutschland, an dem die Ausstellung vom Kindermuseum Frida & freD Graz gezeigt wird - dank der Klaus Tschira Stiftung, die sich für neue Formen der Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte einsetzt und dazu auch zwei kindgerechte Bücher herstellen ließ.

"Wo passt sie auch besser hin als nach Mannheim, der Stadt der Erfinder", freute sich gestern Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, als er die Kooperation mit Beate Spiegel, Geschäftsführerin Klaus Tschira Stiftung, sowie Jörg Ehtreiber, Intendant des Kindermuseums, vorstellte.

Bällebad und Schneeballformer

Die Päpste, die Reformation - bislang überwogen ja im Programm der Reiss-Engelhorn-Museen für 2017 eher die ernsten kulturhistorischen Themen. Aber dem Haus liegen die Familien mit Kindern ebenso am Herzen, betonte Wieczorek. Und so wird man im kommenden Jahr, kündigte Wilfried Rosendahl als Direktor des Museums in D 5 an, dort spielende Kinder erleben. "Alles ist möglich, alles ist erlaubt!", so Rosendahl, seien doch bei zahlreichen Mitmach-Stationen "Einfallsreichtum und voller Körpereinsatz" gefragt. Erholen dürfen sich die Kleinen in der Spiel- und Leseecke mit Bällebad.

Wie hat das erste Fernrohr funktioniert? Wann gab es das erste Buch? Oder die erste Jeans? Täglich kommen Menschen auf neue Ideen, tüfteln und rätseln, bis sie schließlich wieder etwas Neues erfinden, das es noch nicht gibt. Einige Erfindungen entstehen durch Zufall, andere sind das Ergebnis von Missgeschicken oder Resultat langwierigen Nachdenkens und Grübelns. Manches ist spaßig, anderes brauchbar oder sogar lebenswichtig und einiges völlig unsinnig. Wie wäre es mit einem Schirm, mit dem man seinen Hund beschirmen kann, einen Schneeballformer oder einer Hantel, mit der Blasmusiker ihre Mundmuskulatur trainieren können? Beate Spiegel und Jörg Ehtreiber präsentierten sie gestern, um zu unterstreichen, dass keine Idee verboten ist - irgendwann setzt sie sich durch, oder sie tut es eben nicht.

Die in Graz entwickelte Ausstellung, die in Mannheim um hiesige Erfindungen ergänzt wird, lädt Kinder und Erwachsene dazu ein, die Welt der Erfindungen auf unterhaltsame Weise kennenzulernen und spielerisch viel selbst auszuprobieren. Sie gliedert sich in zwei Bereiche: Die jüngsten Ausstellungsbesucher von vier bis sieben Jahren tauchen in eine Welt voller Fantasie ein, in der ihr Erfindergeist geweckt wird. Mit Rädern, Bändern und Getrieben setzen sie gemeinsam mit den "Tüftelmäusen" die Welt in Bewegung und bringen zum Beispiel einen Mäusefilm in Gang oder drehen das Karussell für die kleinen Mäusefreunde.

Im zweiten Ausstellungsbereich öffnet sich die große weite Welt der "Tüftelgenies". Hier erleben Kinder ab acht Jahren große und kleine Erfindungen der Menschheitsgeschichte entlang eines Wissensparcours, sie dürfen fragen und hinterfragen, Muskelkraft und Köpfchen an interaktiven Mitmach-Stationen einsetzen und am Ende der Ausstellung eine Urkunde mitnehmen, die sie zu echten "Tüftelgenies" ernennt.