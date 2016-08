„Partnerschaft auf festem Grund“

Alle Bilder anzeigen Erst die Unterschrift, dann das Händeschütteln: Oberbürgermeister Peter Kurz und sein Amtskollege aus Qingdao, Zhang Xinqi. © Linse Wie Mannheim hat auch Qingdao eine Christuskirche. © dpa

Die Zeremonie war dem Vernehmen nach feierlich, und die Tinte ist auch schon getrocknet: Oberbürgermeister Peter Kurz und sein Amtskollege Zhang Xinqi aus Qingdao haben gestern den Partnerschaftsvertrag zwischen beiden Städten unterzeichnet. "Die Städtepartnerschaft steht auf festem Grund und hat einen jahrzehntelangen Vorlauf. Der heutige Tag ist jedoch kein Abschluss, sondern ein neuer Anfang", sagte Oberbürgermeister Kurz laut einer Mitteilung der Stadt.

Im Vertrag sei festgelegt, dass beide Seiten gemäß den Prinzipien von Gleichheit und des gegenseitigen Nutzens Austausch und Zusammenarbeit fördern wollen - insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Kultur, Wissenschaft, Bildung, Sport, Gesundheit und Personal.

Anerkennung aus Deutschland

Bereits 1995 schlossen Mannheim und die Metropole einen Freundschaftsvertrag. "Die Städtepartnerschaft ist für uns von hoher Bedeutung und zeigt, dass wir unsere internationalen Beziehungen in zunehmendem Maße strategisch nutzen", erläuterte Kurz in der Mitteilung weiter. "Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Beziehungen nach China völlig neu aufgestellt: Als einzige Stadt in Baden-Württemberg verfügen wir nun über ein Repräsentationsbüro in China und einen China-Desk in Mannheim als Anlaufstelle für alle wirtschaftlichen China-Kontakte." Damit sei die Stadt bestens positioniert, um von den wirtschaftlichen Potenzialen der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit zu profitieren.

Im Gespräch mit Zhang Xinqi wies Kurz laut Stadt auf die Anstrengungen hin, die China bei der Bewältigung globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel unternimmt. Er machte deutlich, dass die Menschen in Deutschland China hierfür Anerkennung zollten. "Mit der Partnerschaft leisten wir einen Beitrag zur Völkerverständigung und zur weiteren Vertiefung der deutsch-chinesischen Freundschaft auf allen gesellschaftlichen Ebenen."

In Qingdao dabei sind Vertreter des Gemeinderats, der der Städtepartnerschaft mit großer Mehrheit zustimmte. "Anders als bei anderen Städtepartnerschaften wird diese vor allem durch Wirtschaft und Verwaltung mit Leben gefüllt. Das ist für mich der richtige Ansatz, da sie die Wirtschaftskraft der Stadt stärkt und es durch Verbindungen im wirtschaftlichen und im medizinischen Bereich ermöglicht wird, dass beide Städte von dem Austausch profitieren", sagte Marianne Bade (SPD).

Claudius Kranz (CDU) sieht mit der Unterzeichnung eine gute Grundlage für einen weiteren positiven Austausch gerade im wirtschaftlichen Bereich. "Diese gilt es nun zu nutzen. Wir wissen dies bei den Mannheimer Gründerzentren und dem China-Desk in guten Händen."

Auch Melis Sekmen (Grüne) sieht Positives. "Die Partnerschaft ist wirtschaftlich und kulturell für die Zusammenarbeit der Städte eine große Chance", sagte sie. "Obgleich wir uns in der Städtepartnerschaft vordringlich auf wirtschaftliche Fragen konzentrieren, müssen wir Wege finden, die Menschenrechts- und Naturschutzentwicklungen in China kritisch zu begleiten." Achim Weizel (ML) findet, dass das Ziel der Kooperation ehrgeizig sei. "Aber der Anfang ist gemacht." zg/stp