Per Knopfdruck Kontakt zur Einsatzzentrale der Polizei

Erster Notrufknopf an der Straßenbahnhaltestelle am Marktplatz: Juergen Dörr (Führungs- und Einsatzstab der Polizei), Erster Bürgermeister Christian Specht und Christian Volz, Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft.

Der Test klappt. Bürgermeister Christian Specht drückt den silbernen Knopf unter dem Schriftzug "Notruf 110" am Fahrkartenautomat. Nach wenigen Sekunden ist aus dem Lautsprecher die Stimme eines Beamten aus der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums zu hören. Specht muss zum Glück keinen Notfall melden - sondern kann übers Mikrofon am Automaten durchgeben, dass es lediglich ein Test war. Aber damit Fahrgäste im Fall der Fälle schnell Hilfe bekommen, will die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) langfristig alle ihre 430 Fahrkartenautomaten in der Region mit solchen Notrufknöpfen ausrüsten.

Gestern wurde das erste Modell an der Stadtbahn-Haltestelle am Marktplatz offiziell in Betrieb genommen. Bis Weihnachten soll in einer Testphase bei weiteren zehn Automaten in Mannheim ein Notrufknopf eingebaut werden, in erster Linie im Innenstadt-Bereich (siehe Grafik). Ab April 2017 werden dann 200 weitere Automaten in Mannheim und Ludwigshafen folgen. Die Umrüstung kostet laut RNV zwischen 3000 und 4000 Euro pro Gerät - allein im kommenden Jahr geht es also um Investitionen von bis zu 800 000 Euro. Eine solche Umrüstung sei immer noch günstiger, als separate Notrufsäulen aufzustellen, erklärt Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der RNV. Langfristiges Ziel sei es, den Notrufknopf flächendeckend einzuführen. In Deutschland gebe es nur wenige Städte mit solchen Meldern an Automaten, so Volz. Eine davon ist Augsburg, wo sich die Mannheimer zuvor informiert hatten.

Medizinische Hilfe holen

Kriminalität im Öffentlichen Nahverkehr Pöbeleien und Beschimpfungen im Öffentlichen Nahverkehr werden in der Statistik der Polizei nicht erfasst - wohl aber sogenannte Aggressionsstraftaten. Ihre Zahl lag in den vergangenen Jahren immer auf einem ähnlichen Niveau (siehe Grafik). Pöbeleien beeinträchtigten zwar das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste, sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle. Aber in der Regel seien sie nicht strafrechtlich relevant. imo

Es geht nicht nur um den Schutz vor Straftaten, so Specht, Volz und Polizeidirektor Jürgen Dörr bei der Präsentation am Marktplatz. Sondern auch darum, in medizinischen Notfällen schnell Hilfe rufen zu können. Gerade ältere Menschen hätten nicht immer ein Mobiltelefon zur Hand - und vielleicht sei es in der Aufregung der Notsituation generell besser, einfach nur einen Knopf drücken zu müssen, statt eine Nummer zu wählen. Mit dem Einbau der Notrufmelder ändert sich die Strategie der RNV. Denn vor einigen Jahren hatte sie separate Notrufsäulen, die es an manchen Haltestellen auf dem Lindenhof gab, wieder abgebaut. Die seien damals dort nicht genutzt worden, sagt RNV-Sprecher Moritz Feier. Jetzt sei die Situation aber eine andere. Außerdem sei wegen des Konkurses der Herstellerfirma keine Instandhaltung der Säulen mehr möglich gewesen.

Doch nicht nur an den Haltestellen, auch in den Bussen und Bahnen will die RNV für mehr Sicherheit sorgen. Dafür wird sie ihr Begleitpersonal in den Fahrzeugen aufstocken, wie Sprecher Feier auf Anfrage erklärt. Dass hier Handlungsbedarf besteht, legen auch die Erfahrungen einer "MM"-Leserin aus Feudenheim nahe. "Ich fahre regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und erlebe, dass die Grenzüberschreitungen dort zunehmen" - so formuliert es die 49-Jährige, die häufig die Bahnlinien 5 und 7 sowie den Nachtbus in ihren Stadtteil nutzt.

Die Frau berichtet von mehreren Erlebnissen mit aggressiven Fahrgästen. So hätten Ende September im Nachtbus vier betrunkene Nordafrikaner sie selbst, weitere Passagiere und den Busfahrer bespuckt, beschimpft und bedroht - nur weil man sie gebeten habe, nicht herumzuschreien und die Musik ihrer Handys leiser zu stellen. Die Polizei sei gekommen, erzählt die Frau, und habe drei der Männer in Gewahrsam genommen. "Am nächsten Tag waren sie wieder am Paradeplatz."

"Sorgen von Fahrgästen"

Ein RNV-Mitarbeiter habe ihr von regelmäßigen Ausschreitungen und "Polizeiverwahrung ohne Folge" berichtet. Ein Busfahrer habe erzählt, dass er beantragt habe, künftig auf einer anderen Linie zu fahren. Auch mitten am Tag hatte die Feudenheimerin schon unschöne Erlebnisse. Zwei angetrunkene Männer hätten ihr in der Linie 7 den Rucksack ins Gesicht gedrückt. Nach einem kritischen Blick sei sie "auf Zentimeterabstand angehaucht" und beschimpft worden.

Haben Pöbeleien in Bussen und Bahnen der RNV - in denen zum großen Teil Videokameras das Geschehen filmen und 48 Stunden lang speichern - tatsächlich zugenommen? "Wir führen dazu keine Statistik", sagt RNV-Sprecher Feier. "Aber wir haben in letzter Zeit schon verstärkt Sorgen von Fahrgästen wahrgenommen und auch von Fahrern Rückmeldungen über Probleme bekommen." Deshalb werde es künftig eine stärkere Präsenz des Sicherheitspersonals in den schwarzen Uniformen geben - die RNV will zusätzliche Mitarbeiter einsetzen. Über die Personalstärke möchte Feier nichts sagen, weder zur aktuellen noch zur künftigen - um "nicht ausrechenbar" zu sein. Von einer auch nur annähernd flächendeckenden Besetzung dürfte man aber weit entfernt sein. "Wir werden die Mitarbeiter verstärkt dort einsetzen, wo wir Beschwerden erhalten."