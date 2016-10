Pföhler bekommt Ehrenvorsitz

Die CDU Mannheim hat einen weiteren Ehrenvorsitzenden: Wolfgang Pföhler (Bild). Der Kreisparteitag hat seine Ernennung einstimmig beschlossen. CDU-Kreisvorsitzender Nikolas Löbel, der den Vorschlag einbrachte: "Sein Mut, immer wieder neue Wege zu gehen, politisch wie beruflich, und seine Unabhängigkeit, haben ihn zu einem Vorkämpfer in der Sache gemacht." Der Kommunalpolitiker sei stets "ein Botschafter unserer Stadt und ein unverzichtbarer Stabilitätsanker für uns als CDU" gewesen.

Mit 28 Jahren Sozial-Dezernent

Der diplomierte Kaufmann zog 1975 als jüngstes Mitglied in den Gemeinderat ein, avancierte mit nur 28 Jahren zum Sozialbürgermeister und wechselte nach 16 Amtsjahren als alleiniger Geschäftsführer an das als GmbH ausgegliederte Uni-Klinikum, das er schon bald in schwarze Zahlen führte. Pföhler war von 1987 bis 1994 Kreisvorsitzender der CDU Mannheim, von 2000 bis 2005 Vorsitzender des Raumordnungsverbands Rhein-Neckar. Seit seinem Ausscheiden als Vorstandsvorsitzender des Krankenhauskonzerns Rhön 2012 engagiert er sich wieder für seine Partei, auch als Stadtrat.

Heute agiere Pföhler, "mehr im Hintergrund als früher", so Löbel, "bleibt aber unverzichtbar". Wolfgang Pföhler kommentierte seine Ernennung gegenüber dem "MM" so: "Ich freue mich sehr und versuche, die CDU Mannheim wie bisher zu beraten und zu unterstützen." Den Titel als Ehrenvorsitzender soll er "in einem geeigneten Rahmen" verliehen bekommen. Neben Pföhler sind Josef Bugl und Egon Jüttner derzeit Ehrenvorsitzende. wam (Bild: CDU)