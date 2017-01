Pilotprojekt zerrt an den Nerven

Neue Arbeitsvorgänge, der Umgang mit neuer Technik, die Veränderung liebgewonnener Strukturen - eine Kombination aus alldem sorgt aktuell am Landgericht für große Herausforderungen. Eine erste Bilanz zeigt: Seit der Einführung der elektronischen Aktenführung im Juni vergangenen Jahres hat sich das große Glücksgefühl über die angekündigten verkürzten und wesentlich vereinfachten Arbeitswege noch nicht eingestellt. Das berichtet zumindest Präsident Günter Zöbeley, der traditionell am Jahresbeginn zum Pressegespräch einlädt, um die Journalisten über Hochs und Tiefs der vergangenen zwölf Monate am Landgericht zu informieren.

Viel Aufwand für neue Technik

15 Richter, drei Rechtspflegerinnen sowie zehn Mitarbeiterinnen aus dem Service sind mit dem Pilotprojekt "E-Akte" beschäftigt. Gemeinsam mit Stuttgart ist Mannheim bundesweit das erste Gericht, in dem in allen Bereichen bis auf das Strafrecht eine rechtsverbindliche elektronische Akte die Papierakte abgelöst hat. Doch der Aufwand für den Schritt in ein neues Zeitalter ist groß: Die Dienstzimmer mussten mit elektronisch höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet werden, es folgte die Installation vergrößerter Monitore in den Sitzungssälen, die Fixierung von Flachbildschirmen an den Wänden für die Visualisierung aller Prozessbeteiligten und die Einführung einer neuen, speziellen Software. Doch die Technik birgt Probleme: "Es sind ganz einfache Dinge, die aufhalten", erklärt Zöbeley, "zum Beispiel ein Bildschirm, der streikt. Der klassische Kampf mit dem Computer eben." Nervenaufreibende Monate liegen hinter seiner Mannschaft, und der Präsident weiß: "Wir sind noch nicht ganz da angekommen, wo wir hinwollen." Dennoch: Langfristig betrachtet biete das Projekt viele Vorteile, ist er sich sicher, nennt als ein Beispiel die Verknüpfung mit den juristischen Datenbanken. Doch dem 68-Jährigen bleiben ohnehin nur noch wenige Tage am Dienstcomputer, am 31. Januar wird er komplett runtergefahren. Ruhestand ist angesagt.

Gerne hätte Zöbeley zuvor noch Zahlen präsentiert, den Journalisten berichtet, wie viele Verfahren es 2016 gab und wie die Personallage konkret aussieht. Aber auch da hat ihm die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Umstellung auf ein neues Betriebssystem, das nichts mit der elektronischen Akte zu tun habe, verhindere derzeit eine statistische Erhebung, muss er abwinken. Eine Einschätzung der aktuellen Personallage will er dennoch abgeben. Wie unsere Zeitung bereits berichtete, wurden dem Landgericht vom Justizministerium zeitnah 1,5 Stellen zugesichert. "Ein erster Schritt", findet Zöbeley und sieht den Bedarf dafür vor allem bei den Wirtschaftsstrafsachen. Weitere 1,5 Stellen könne das Landgericht noch zusätzlich vertragen, fügt er hinzu. Das Problem: Nach dem Personalberechnungssystem für die deutschen Justizbehörden, genannt Pebbsy, gibt es für das Landgericht eigentlich keinen weiteren Bedarf. Zöbeley erklärt, warum: "Das System erkennt die Neuzugänge, berechnet aber nicht die laufenden Verfahren." Dass diese Erhebung zwar sinnvoll, aber nicht auf allen Ebenen verlässlich sei, habe man im Justizministerium aber berücksichtigt: "Sonst hätten wir ja nicht die Zusage für 1,5 Stellen bekommen."

Am meisten drückt der Schuh bei den Haftsachen, wie der scheidende Präsident durchblicken lässt: "Wir haben aktuell wirklich wenig Puffer, wenn Verfahren sich in die Länge ziehen." Noch habe es zwar keine Verjährungen gegeben, "aber langfristig gesehen . . .", doch den Gedanken möchte Zöbeley lieber nicht zu Ende führen.

Ein "dicker Brocken" konnte am Landgericht im vergangenen Jahr allerdings auch erledigt werden. Der Drogenprozess gegen zwölf Angeklagte, der über Jahre hinweg eine Strafkammer blockierte, ging im Mai zu Ende. Immerhin. Ein Hoch.