Von unserem Redaktionsmitglied

Meena Stavesand

Um kurz nach 10 Uhr rauschen mehrere Polizeiwagen am Marktplatz vorbei. Das Martinshorn der Feuerwehr ist zu hören. Rettungskräfte der Johanniter nähern sich schnell. Das Quadrat S1 wird zügig von Beamten weiträumig abgesperrt. Passanten drängen trotzdem durch die verbotene Zone, wollen weiter. Die Polizei bekommt die Situation aber zügig unter Kontrolle. Auf dem Marktplatz spricht sich schnell herum, was passiert ist: Gas strömt auf der Breiten Straße aus.

"Wir mussten unseren Heizofen ausschalten", sagt Kai Kiesling, einer der Aussteller auf dem Markt. "Bei diesen Temperaturen geht das. In der vergangenen Woche bei den Minusgraden wäre unser ganzes Gemüse erfroren." Doch für ihn ist klar: "Die Sicherheit geht vor - nach dem Unglück in Ludwigshafen sowieso." Er hat Verständnis für den Einsatz.

So gelassen sehen das nicht alle Mannheimer. "Ich muss aber zur Arbeit", ruft eine Frau. Ein Polizist erklärt ihr, dass sie einen Bogen um das Quadrat laufen muss. Falls sie in einem der anliegenden Geschäfte arbeitet, wäre das sowieso nicht mehr möglich. Denn nicht nur die Bewohner, auch alle Geschäftsleute in S 1 und H 1 wurden in Sicherheit gebracht.

Der Anwalt Steffen Kling ist einer von ihnen. "Gegen 11 Uhr kam ich aus dem Gericht. Da war auf dem Marktplatz schon ein riesiges Tohuwabohu. Ein paar Minuten später wurden wir evakuiert. Plötzlich ging alles ganz schnell", erzählt der Strafrechtler. Die Tasche seiner Sekretärin liegt noch in der Kanzlei. "Ich durfte sie nicht mehr herausholen."

Er sei dann erst einmal in ein nahe gelegenes Café gegangen - wie viele der etwa 300 Betroffenen, die Wohnung oder Geschäft verlassen müssen. Fünf davon sind bettlägerig und werden von Rettungskräften zu Hause betreut. 15 weitere kommen zur Abendakademie. "Wir haben unseren Besprechungsraum zur Verfügung gestellt", erklärt Sabine Gromball. "Ein Mann ist mit einer Tierbox gekommen. Ich weiß nicht, ob er seinen Hund oder seine Katze dabei hatte, aber eine solche Sache trifft eben nicht nur die Menschen."

Schaden durch äußere Einflüsse

Ursache für den Austritt ist der Bruch einer Leitung. "Ein solcher Schaden durch äußere Einflüsse wie Temperatur, Bewegungen des Erdreichs oder Erschütterung ist auch bei vorschriftsmäßiger Überwachung des Gasnetzes, wie sie in Mannheim lückenlos geschieht, nie vollständig auszuschließen", erklärt ein MVV-Sprecher. Es handele sich um "normales" Erdgas. "Eigentlich ist es geruchlos, aber wir odorieren es, das heißt, wir mischen ihm einen Geruch bei", erklärt er auf Anfrage.

Über die Notfallhotline der MVV geht um 10 Uhr die Meldung über Gasgeruch ein, woraufhin das Unternehmen Polizei und Feuerwehr informiert. Zu Spitzenzeiten sind insgesamt 160 Einsatzkräfte von Polizei, den Rettungsdiensten, der Mannheimer Berufsfeuerwehr und der MVV Energie im Einsatz.

Nach der Evakuierung sperren die Techniker eine Zuleitung ab und dämmen damit den Austritt ein. Als sie die schadhafte Stelle des Rohres auf der Breiten Straße bei S 1 lokalisieren, trennen sie es vom Netz, wofür Tiefbauarbeiten notwendig sind.

Dann die Entwarnung: Gegen 15.30 Uhr kann S1 wieder mit Strom versorgt werden, Gas folgt um 16.15 Uhr. Dann können auch die Anwohner wieder nach und nach in ihre Wohnungen. Auch der Straßenbahnverkehr vom Paradeplatz über die Breite Straße bis zum Kurpfalzkreisel ist wieder freigegeben. Alles nimmt seinen gewohnten Gang.