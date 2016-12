Plötzlich sitzt die Schwester mit am Tisch

Zwei lange getrennte Schwestern treffen sich kurz vor Weihnachten zufällig nach 40 Jahren im Altenheim Joseph-Bauer-Haus in Käfertal (v.l.): Annelore Al-Ghazal (82) und Hedwig Horch (84). © Blüthner

Eigentlich gibt es gar nicht so wenige kleine Wunder in unserem Leben, man muss sie manchmal einfach nur sehen können. Das Lächeln eines Kindes, der graue Himmel öffnet sich und ein lichter Sonnenstrahl fällt einem direkt auf die Nase, ein unverhofftes Treffen, das Wärme in die Herzen bringt. Die nächst größeren können gute Nachrichten über den Gesundheitszustand sein, man hat eine neue Wohnung gefunden, oder entdeckt, dass man genau die richtigen Freunde hat.

Einem richtig großen Weihnachtswunder kommt diese Geschichte gleich, als sich zwei ältere Damen, Annelore Al-Ghazal und Hedwig Horch, beide über Achtzig, dieser Tage im Altersheim kennenlernen und feststellen: Das ist ja meine Schwester! Nach über vierzig Jahren haben sich die beiden zufällig wiedergesehen.

Viele Zufälle

An diesem Weihnachtswunder wirkten gleich mehrere Komponenten mit: das Universum, das die zwei echten Mannheimerinnen jetzt wieder in Käfertal zusammenführte - nachdem sie sich Mitte der 1970er Jahre aus den Augen verloren haben. Über die Gründe der Trennung ist nichts zu erfahren. Dann der Leiter des Joseph-Bauer-Hauses, Bernd Nauwartat, der die Schwestern in dem Haus mit rund 100 Bewohnern zufällig in die gleiche Wohngruppe einteilte. "Sonst hätten wir uns vielleicht nicht wiedererkannt", überlegt Annelore Al-Ghazal.

Schließlich die Tischnachbarin: Denn, als die sonst so forsche Hedwig Horch beim intensiven Betrachten des Gesichts der neuen Bewohnerin feststellte, dass sie ihr bekannt vorkomme, gab die Mitbewohnerin den Impuls zum Nachfragen. Und schließlich Hiam, die Tochter von Annelore. Denn sie ist Käfertalerin - und wollte Mutter und Vater, Annelore und Saali, in einem Altenheim in ihrer Nähe haben.

Das von der Caritas geführte Haus hat einen guten Ruf, die Eltern in Hirschhorn waren für die berufstätige Frau zu weit weg für notwendige tägliche Besuche. Die Tochter erzählt: "Sie baute deutlich ab, mein Vater ist auch nicht mehr der Jüngste und kam mit der Pflege nicht nach. Meine früher so lebenslustige Mutter wurde allmählich depressiv, da musste sich etwas ändern."

Die sympathische Frau wusste auch um ihre Tante Hedwig, und "dass man sich irgendwie aus den Augen verloren hatte", wie alle Familienmitglieder bestätigen. Als Kinder waren sie einander nahe gewesen, zusammen mit der ältesten Schwester, die vor einigen Jahren verstorben ist. Die Kindheitserinnerungen kämen nun verstärkt zurück, berichtet die lebhafte Annelore, eine Frau, die mit 82 Jahren noch viel Wert auf ihr gepflegtes Äußeres legt und mit rotlackierten Händen temperamentvoll gestikuliert.

Kindertage im Jungbusch

"Wir wohnten damals im Jungbusch, in der Dalbergstraße. Alle Angriffe im Krieg haben wir erlebt. Doch unsere Mutter ist früh gestorben. Ich wurde dann in den Schwarzwald landverschickt, und war zwar geschützt, hatte aber eine harte Gastfamilie. Ich musste Kühe melken und wurde böse angegangen, weil ich nicht gleich alles richtig machte", erinnert sie sich mit einem feinen Lächeln.

Der Vater kam erst spät aus dem Krieg zurück, die Familie bewohnte in den Nachkriegsjahren eine provisorische Wohnung in K2. "Wir mussten die Wohnung erst herrichten. Alles war kaputt. Wir haben aus anderen Ruinen die Fenster herausgebrochen und zu uns gebracht, Backsteine zu Fuß aus der Umgebung herangetragen" - so sahen die Kindertage der beiden Schwestern aus.

Sie schafften das, was man auch als ein Wunder bezeichnen kann: aus etwas Kaputtem etwas ganz Neues hervorzubringen. Das weitere Wunder passierte für Annelore einige Jahre später, als sie ihren Saali 1965 kennenlernte und ihn 1967 heiratete. Goldene Hochzeit werden die beiden 2017 feiern.

Eines der allergrößten Wunder aber ereignete sich nun am Lebensabend der alten Damen. Eine völlig neue Umgebung, eine große Umstellung für einen "alten Baum". Dann dieses Gesicht am gleichen Tisch, das ihr so bekannt vorkam, vielleicht eine ehemalige Kundin aus ihrem früheren kleinen Geschäft in Viernheim? Der andere "alte Baum", bereits seit eineinhalb Jahren im Heim, fasste sich ein Herz, und fragte sie nach ihrem Namen. "Annelore, ohne H", sagte sie, ihre Standardantwort, während ihr klar wurde, wer da fragte: ihre knapp zwei Jahre ältere Schwester Hedwig. Ein Wunder in der Adventszeit.