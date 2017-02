Politik streitet über die Sozialquote

Die vorgeschlagene Sozialquote für den Mannheimer Wohnungsmarkt teilt die Stadtpolitik. Während SPD, Grüne und Linke das Vorhaben der Verwaltung unterstützen, lehnen CDU, Mannheimer Liste, FDP und Alfa den Vorschlag ab. In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik gestern wurde die neue wohnungspolitische Strategie erstmals öffentlich beraten. Eine Entscheidung fiel noch nicht.

Mehr preisgünstige Angebote

Bürgermeister Lothar Quast (SPD) wies darauf hin, dass Mannheim künftig mehr Wohnraum im preisgünstigen Segment brauche, und zwar "in allen Quartieren". Nur so ließe sich eine Aufteilung der sozialen Gruppen zwischen den Stadtteilen verhindern. In den vergangenen Jahren seien rund 2000 Wohnungen entstanden, der Anteil preisgünstiger Wohnungen daran "geht gegen Null". "Wir müssen da feststellen, dass der Markt nicht reguliert", so Quast. Die Sozialquote soll nun vorschreiben, dass bei Neubauprojekten ab zehn Einheiten mindestens ein Viertel der Einheiten zu bezahlbaren Mieten angeboten werden müssen. Als Maßstab soll hier ein Mietpreis von 7,50 Euro pro Quadratmeter als Obergrenze gelten.

Für die CDU lehnte Nikolas Löbel die Vorlage der Stadtverwaltung ab. "Wir sagen ja zum Ziel, wir wollen aber einen anderen Weg gehen." Dabei wandte er sich vor allen Dingen gegen die Quote. In der Vergangenheit sei mehrfach festgestellt worden, dass der Mietmarkt nicht angespannt sei. Zudem müsse die Stadt nicht nur etwas für einkommensschwache Haushalte tun, sondern besonders auch mehr Wohneigentum schaffen, hier liege Mannheim weit unter dem Durchschnitt.

"Wenn schon die Adresse die Eigentumsverhältnisse zeigt, dann ist das keine gute Entwicklung", sagte Ralf Eisenhauer (SPD). Seine Partei, die unter anderem eine Sozialquote zusammen mit den Grünen und den Linken beantragt hatte, trage den Vorschlag aus dem Rathaus mit, bei der Quote bleibe die SPD bei ihrer Ursprungsforderung von 30 Prozent. Eisenhauer sagte, dass es um einen Vorschlag gehe, der "frühestens in fünf Jahren Wirkung zeigt".

Gerhard Fontagnier (Grüne) betonte, dass es seiner Partei nicht nur um soziale Mischung innerhalb der Stadt und den Stadtteilen, sondern auch innerhalb einzelner Bauprojekte gehe. Um das zu erreichen, sei die Sozialquote unbedingt notwendig. Denn auch die GBG könne kaum mehr neue preisgünstige Wohnungen in den gesuchten Stadtvierteln anbieten, da diese kaum frei würden. Thomas Trüper (Linke) bedauerte, dass der Vorschlag der Stadtverwaltung sehr spät komme - zu viele Neuprojekte entstünden derzeit im Stadtgebiet völlig ohne bezahlbaren Wohnraum. Christopher Probst machte klar, dass die Mannheimer Liste den Vorschlag der Verwaltung mit der "Zwangsquote" nicht mittragen werde. Der Staat habe selbst mit vielen Regeln das Bauen in der Vergangenheit immer teurer gemacht, jetzt wolle man mit einer Quote das wieder ausbügeln.

Volker Beisel (FDP) kritisierte, dass Quotenmodelle Investoren eher abschrecken und zudem auf Dauer nur zu Fehlbelegungen führe, wenn Bewohner später mehr verdienten. Auch Roland Geörg (Alfa) kritisierte die Idee, Investoren mit einer Quote die Nutzung der Flächen vorzuschreiben.

Für die Stadtverwaltung verteidigte Michael Sachs, früherer Wohnungsbaukoordinator der Stadt Hamburg, eine Sozialquote. "Wenn Sie Segregation verhindern wollen, müssen Sie gegen den Markt arbeiten", so Sachs. Auf dem freien Markt entstünden sonst auf gefragten und damit teuren Grundstücken auch nur teure Wohnungen. Die Parteien legten zahlreiche Änderungsanträge vor, Bürgermeister Quast ließ darum noch nicht über die Vorlage abstimmen. Die Verwaltung will bald einen angepassten Vorschlag vorlegen.