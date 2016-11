Politiker reden über Trinkerraum

Wie will die Stadt künftig mit Menschen umgehen, die sich in der Innenstadt treffen, um dort Alkohol zu trinken? Um den Umgang mit der Trinker- und Drogenszene geht es heute Nachmittag im Ausschuss für Bürgerdienste, Immobilienmanagement, Sicherheit und Ordnung. Die Verwaltung plant, einen Trinkerraum einzurichten, um der Szene eine Anlaufstelle zu geben. Über das Vorhaben wird heute im Ausschuss debattiert.

Aus den Fraktionen kam nach Bekanntwerden des Vorhabens bereits Zustimmung. Obwohl die Kosten mit rund 300 000 Euro für das Personal relativ hoch sind, sehen die Politiker die Notwendigkeit, Trinkern einen Raum anzubieten und ihnen dort auch Hilfsangebote machen zu können. Eine passende Immobilie gibt es noch nicht, die Verwaltung will sich darum in den kommenden Monaten kümmern. Die Stadt will daneben heute auch grundsätzlich zu Sicherheitsinitiativen zusammen mit der Polizei Auskunft geben. Es soll dabei auch um die geplante Kameraüberwachung in der Innenstadt gehen.

Konsequenzen aus BASF-Unglück

Es wird im Sicherheitsausschuss heute Nachmittag zudem auch um Konsequenzen aus dem BASF-Unglück Mitte Oktober in Ludwigshafen gehen. Die Stadt Mannheim hat eine "Nachbetrachtung" angekündigt. Zudem steht auch der "Umgang mit den öffentlichen Toiletten bei der Stadt Mannheim" auf der Tagesordnung.

Der Ausschuss tagt öffentlich ab 16 Uhr im Raum Swansea des Stadthauses N 1. bro