Polizei findet bei 50 Besuchern Drogen

Rund 5000 Besucher kamen zu der Techno-Party nach Mannheim. © Tanja Capuana

Bei der Veranstaltung "I am Hardstyle" am Wochenende hat der Großteil der rund 5000 Techno-Fans in der Maimarkthalle friedlich gefeiert. Gleichzeitig blieben aber auch einige Zwischenfälle nicht aus. So stellte das Polizeipräsidium Mannheim bei ihrem Einsatz gegen die Drogenkriminalität 50 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest, gegen einen Besucher werde wegen Verdachts des Handeltreibens ermittelt, teilte die Polizei gestern mit. Viele der beanstandete Partygäste sollen aus dem benachbarten Frankreich angereist sein.

In der Techno-Szene werden nach wie vor gern Aufputschmittel konsumiert, vor allem Ecstasy. Die Mannheimer Polizei war daher am Wochenende mit 37 Beamten im Einsatz. Sie kontrollierten die Partygänger schon bei der Anfahrt: Sechs Autofahrer hätten dabei derart "zugedröhnt" gewirkt, dass sie wegen des Verdachts auf Drogenkonsum mit zur Blutentnahme mussten. Ihre Führerscheine seien beschlagnahmt worden, teilte die Polizei weiter mit. Auf dem Maimarkt-Gelände selbst waren in erster Linie Zivilfahnder unterwegs.

Ecstasy lebensgefährlich

Insgesamt seien etwa 500 Gäste kontrolliert worden. Einmal sei es dabei zu einer Rangelei gekommen. Ein Partygast aus München habe sich gegen seine Überprüfung gewehrt und einen Polizeibeamten mit einem Ellenbogencheck gegen den Kopf leicht verletzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Ein weiterer Gast, der vor der Bühne einen anderen Besucher geschlagen hatte, wurde ebenfalls festgenommen.

Ecstasy ist vom Gesetzgeber in die gefährlichste Drogenkategorie eingestuft. Es wird in der Regel in Pillenform oder in Kapseln angeboten. In Verbindung mit Alkohol kann das Einnehmen solcher Aufputschmittel lebensgefährlich sein.

Trotzdem wollte der Polizeisprecher den Einsatz am Wochenende nicht überbewerten. Die Zahl der Verstöße sei nach seinem Dafürhalten jedenfalls "nicht außergewöhnlich hoch". Das belegt auch ein Vergleich zu dem wesentlich größeren Techno-Festival "Toxicator", das Anfang Dezember auf dem Marktmarktgelände stattgefunden hatte. Damals hatte die Polizei bei knapp 12 000 Besuchern 143 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt, diesmal waren es - wie gesagt - 50 Verstöße bei etwa 5000 Partygästen. mk