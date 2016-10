Polizei hat heiße Spur

Auf dem Gehweg vor dem Dorint wurde Peter S. niedergeschlagen. © imo

Im Fall um den tödlichen Angriff auf einen 68-Jährigen in Mannheim hat es gestern Abend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY. . . ungelöst" womöglich die entscheidenden Hinweise gegeben. Zwei Zuschauerinnen meldeten sich unabhängig voneinander. Der Kriminalbeamte Alfred Hettmer berichtete im Studio von einer Anruferin, die am 2. Juni 2015 eine "verdächtige Person" am Tatort beobachtet haben will - die sie sogar mit Namen kenne. Kriminaloberrätin Roswitha Götzmann aus dem Mannheimer Polizeipräsidium sagte dem ZDF am späten Abend: "Ein interessanter Ermittlungsansatz. Mit etwas Glück haben wir den Täter."

Der 68 Jahre alte Mann war offenbar grundlos von einem Fremden vor dem Dorint-Hotel mit einem Faustschlag niedergestreckt worden. Das Opfer wurde notoperiert, fiel ins Koma und starb mehrere Wochen später im Krankenhaus. Der Täter war damals in Richtung Wasserturm geflüchtet. (jung/mpt)