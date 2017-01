Polizei kontrolliert rund 500 Personen

Mannheim. Nachdem das elektronische Hardcore-Musikfestival "I am Hardstyle" gegen 6 Uhr am heutigen Sonntagmorgen in Mannheim zu Ende gegangen ist, hat die Polizei Bilanz gezogen. Die Beamten kontrollierten eigenen Angaben zufolge rund 500 Personen und über 100 Autofahrer. Bereits bei der Anfahrt wurden sechs Autofahrer von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, da sie nach Angaben der Beamten "zugedröhnt" waren. Bei den Abfahrtskontrollen nach der Veranstaltung am Sonntagmorgen gab es keine Beanstandungen mehr.

Während der Party wurden 50 Verstöße gegen das BtMG festgestellt, gegen einen Besucher wird wegen des Verdachts des Handels ermittelt. Insgesamt wurden rund 100 Gramm Rauschgift gesichert. Etwa zehn Prozent der Besucher verstießen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG), schätzt die Polizei bezogen auf die Kontrollen. "Ein insgesamt erwartbares Ergebnis", so Polizeisprecher Norbert Schätzle.

Rettungsdienst im Einsatz

Ein Polizist im Dienst wurde von einem Party-Gast verletzt. Der Besucher aus München wehrte sich bei der Kontrolle und verletzte den Beamten mit seinem Ellbogen. Er wird wegen Widerstands gegen Polizeibeamte angezeigt. Ein weiterer Gast, der vor der Bühne einen Feiernden schlug, konnte festgenommen werden und blieb wegen seiner Drogenbeeinflussung vorübergehend im Polizeigewahrsam. Der Verletzte wurde vom Deutschen Roten Kreuz, das während der Dauer der Veranstaltung insgesamt 40 Personen behandeln musste, versorgt. Eine Person wurde stationär behandelt. (afs/pol)