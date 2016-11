Polizei stößt zufällig auf Marihuana

Ein mutmaßlicher Drogenkonsument ist am Mittwochvormittag bei einer Polizeikontrolle in der Neckarstadt eher zufällig aufgeflogen. Zwei Beamte des Polizeireviers Neckarstadt staunten nicht schlecht, als sie kurz vor 11 Uhr den 28-Jährigen in seiner Wohnung in der Pflügersgrundstraße wegen einer Verkehrsstrafsache aufsuchten. Nachdem der junge Mann die Polizisten in die Wohnung gebeten hatte, stach diesen plötzlich ein starker Marihuana-Geruch in die Nase. Das Marihuana dazu hatte der Wohnungsinhaber neben einer szenetypischen Waage, einem "Schnief-Röhrchen" und einem sogenannten Zerkleinerer ungeniert auf seinem Wohnzimmertisch drapiert.

Da war nun eine genauere Wohnungsdurchsuchung durch die Polizeibeamten fällig. Dabei wurden laut Polizeibericht weitere Drogen sowie mehr als 1000 Euro mutmaßliches Deal-Geld aufgefunden. Neben dem Geld wurden insgesamt rund 45 Gramm Marihuana sichergestellt.

Das Polizeirevier in der Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der 28-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. tan/pol