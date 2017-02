Eine 16-Jährige ist Opfer eines Straßenräubers geworden. Wie die Polizei gestern mitteilte, lief die Jugendliche am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Herzogenriedstraße. Sie hörte dabei per Kopfhörer Musik von ihrem Smartphone. In Höhe der Straße Zum Steigarten kam ihr dann ein Unbekannter entgegen, drückte sie gegen eine Hauswand und entriss ihr das Handy. Danach rannte der Täter in Richtung Carl-Benz-Straße davon. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Tat. Da es dunkel war, gibt es nur eine vage Beschreibung des Täters: Dunkle/schwarze Hautfarbe, bekleidet mit einer grünen Jacke, schwarze (Jogging-)Hose, weiße Turnschuhe der Marke "Nike". Gesprochen wurde während der Tatausführung nichts. Zeugen werden gebeten, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/174-55 55 anzurufen. bro/pol