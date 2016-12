Polizei warnt vor Einbrechern in den Weihnachtsferien

Mit einer Plakataktion will die Mannheimer Polizei Bürger darauf hinweisen, sich gerade in den Weihnachtsferien vor Einbrechern zu schützen. © Polizei Mannheim

Mit einer Plakataktion will die Mannheimer Polizei Bürger darauf hinweisen, sich gerade in den Weihnachtsferien vor Einbrechern zu schützen. Im vergangenen Jahr waren zwischen dem 24. Dezember und dem 10. Januar im Zuständigkeitsbereich des Mannheimer Präsidiums, zu dem neben Mannheim auch Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis gehören, 152 Wohnungseinbrüche und Versuche angezeigt worden. Das sind zehn Prozent der Fälle des gesamten Jahres 2015, wie Kripo-Chef Siegfried Kollmar am Vormittag bei der Vorstellung der Kampagne betonte. Viele Menschen machten es den Einbrechern immer noch zu leicht, so Kollmar. Sie ließen Fenster gekippt und schlössen Türen nicht ab.

Auf den Plakaten, die eine Familie nach einem Einbruch vor dem umgekippten Weihnachtsbaum zeigen und die in Läden und bei Behörden aufgehängt werden sollen, stehen vier einfache Tipps, wie man sich schützen kann:

Fenster und Türen schließen, die Nachbarn bei längerer Abwesenheit informieren und sie bitten, nach dem Rechten zu sehen, sowie auch abends für Beleuchtung im Haus zu sorgen, etwas über Zeitschaltuhren. Gleichzeitig werden Bürger gebeten, Verdächtiges sofort an die Polizei zu melden. Schon seit dem Herbst ist das Mannheimer Präsidium nach eigenen Angaben mit täglich zwischen zehn und 40 Personen zusätzlich im Kampf gegen Einbrecher im Einsatz. Die Beamten sind uniformiert und in Zivil auf Streife. (imo)