Polizei warnt vor üblen Streichen

Halloween steht vor der Tür - am Montag feiern auch viele Kinder in Mannheim und der Region das Fest. Sie ziehen gruselig maskiert durch die Straßen und fordern von Hausbewohnern "Süßes oder Saures". Das heißt: Wer keine Süßigkeiten als Spende herausrückt, muss einen Streich fürchten.

Die Polizei appelliert deshalb an die Kinder, die Halloween-Scherze nicht zu übertreiben. Nicht alles, was Spaß mache, sei auch erlaubt. Die Beamten warnen in ihrer Mitteilung, dass manche Streiche auch ein juristisches Nachspiel haben können. Das Bewerfen von Hauswänden mit Eiern, das Herausreißen von Pflanzen, das Herausheben von Gullydeckeln oder auch das Beschmieren von Autos gehört laut Polizei zwischenzeitlich "leider zum Repertoire der ,Gespenster'". Für viele Hausbesitzer seien in den vergangenen Jahren erhebliche Kosten für die Reinigung ihrer Fassaden entstanden. Kinder unter 14 Jahren können zwar nicht strafrechtlich belangt werden, jedoch können zivilrechtliche Forderungen auch gegenüber Kindern oder ihren gesetzlichen Vertretern geltend gemacht werden.

"Juristisches Nachspiel"

Die Polizei fordert alle Halloween-Fans auf, friedlich zu feiern. "Sachbeschädigungen sind keine Kavaliersdelikte und werden in allen Fällen von der Polizei konsequent strafrechtlich verfolgt", schreibt sie zur Verdeutlichung.

An die Eltern richten die Beamten die Bitte, mit den Kindern gezielt über die möglichen Gefahren und Konsequenzen zu sprechen. "Zeigen Sie ihnen an Beispielen auf, wo der Spaß aufhört und der Ernst beginnt, damit es nicht zu einem ,juristischen Nachspiel' kommt", schreibt die Polizei. pol/stp