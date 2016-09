„Polizeipräsenz ist stärker geworden“

Mannheimer Hauptbahnhof am Mittag: Menschen blicken auf die Uhr, ziehen schweres Gepäck hinter sich her und gehen strammen Schrittes zu den Gleisen. Doch nicht überall herrscht Hektik. Wer genauer hinschaut, kann Menschen beobachten, die sich auch etwas Zeit nehmen und entlang der Bahnhofsgeschäfte bummeln. Normalität - trotz der neuen Debatte um die Sicherheit an Bahnhöfen.

Am Mittwoch berichtete der "MM" über die Zunahme der Straftaten in Baden-Württemberg. Auf Anfrage der FDP-Fraktion ging aus einer Stellungnahme hervor, dass die Zahl von Kriminaldelikten in der Nähe von Bahnhöfen in den vergangenen fünf Jahren um 16,3 Prozent anstieg. Die Angaben beziehen sich dabei auf die von der Polizei Baden-Württemberg bearbeiteten Straftaten, bei denen "Bahnhof" als Tatort erfasst wurde. Die häufigsten erfassten Straftaten waren Diebstähle (5300), insbesondere Fahrrad- und Taschendiebstähle, und Rauschgiftkriminalität (2510). Des Weiteren dominierten Körperverletzungen, Vermögens- und Fälschungsdelikte, Sachbeschädigungen, Beleidigungen und Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen.

Ruth Müller (36, Bild oben) ist von Bad Dürkheim angereist und nun auf dem Weg nach London: "An einem großen Bahnhof fühle ich mich zu jeder Tageszeit sicher." Sie sitzt auf einer Bank in der Bahnhofshalle, hält ein Buch in ihrer Hand und wirkt entspannt. Warum die Kriminalität dennoch angestiegen sei, erklärt sich Müller mit der sozialen Ungleichheit in der Gesellschaft: "Verglichen mit anderen Ländern leben wir in einer relativ sicheren Gesellschaft. Aber je ungerechter es wird, desto mehr Leute geraten in Gefahr, kriminell zu werden".

Dagmar Hoffmann (64, Bild Mitte) ist mit ihrem Enkel unterwegs und hat an Bahnhöfen bis jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht. "Die Präsenz der Uniformierten ist stärker geworden", bemerkt sie. Wahrscheinlich sei der Bahnhof deshalb so attraktiv für "Notleidende, weil viele Menschen zusammenkommen", begründet Hoffmann die gestiegene Anzahl an Straftaten.

Rolf Zitzelsberger (59, Bild unten) aus Friedrichsfeld ist seit zehn Jahren Taxifahrer und täglich am Mannheimer Hauptbahnhof. "Früher fühlte ich mich sicherer, mittlerweile sind viele Ausländer hier", sagt er. "Ich habe einmal beobachten können, wie eine junge Türkin verprügelt wurde, da habe ich mich sogar eingemischt." Ansonsten habe er schon viele Diebstähle erlebt. "Mittlerweile ist vieles hektischer geworden. Ständig kommt die Polizei und überprüft diesen und jenen. Dann steht mal ein Koffer herum, weshalb der komplette Bahnhof geschlossen wird - das gab es früher alles nicht." Zur Situation am Mannheimer Hauptbahnhof wollte sich das Bahnhofsmanagement nicht äußern. Befragt man jedoch die Menschen, ist ansonsten keine übermäßige Anspannung spürbar.

Polizeiliche Maßnahmen

Laut einer Stellungnahme des Innenministeriums kooperieren Landes- und Bundespolizei gemeinsam, um die Sicherheit in der Region zu erhöhen. Im öffentlichen Nahverkehr setzt sich insbesondere die Initiative "Aktion tu was!" für mehr Zivilcourage ein. Die Aktion besteht seit mehr zehn Jahren und soll nicht nur mit deutlicher Polizeipräsenz für mehr Sicherheit sorgen, sondern die Fahrgäste rund um das Thema Zivilcourage informieren. Dazu seien die Seitenscheiben aller S-Bahnen, Regionalbahnen und -Expresszüge der DB Rhein-Neckar mit Tipps beklebt, um Menschen zum Eingreifen zu bewegen.

Außerdem habe die Verhinderung von Straftaten in und an Bahnhöfen einen großen Stellenwert, weshalb das Polizeipräsidium Mannheim mit der Bundespolizei gezielte Schwerpunktfahndungen mache. Daneben gebe es Aktionstage, die in Zusammenarbeit beider Behörden im Bahnhofsgebäude stattfinden und neben Infoständen und Vorträgen auch ein theaterpädagogisches Busprojekt zum Thema Zivilcourage bereithalten.

Aber auch Präventionsmaßnahmen gegen Taschendiebstähle spielen eine Rolle. Am Mittwoch gab es dazu eine Aktion der Bundespolizei Karlsruhe, um Reisende auf unbeaufsichtigte oder offene Taschen hinzuweisen, wie die Pressestelle der Bundespolizei mitteilt. Generell sei zu raten, das Gepäck nicht aus den Augen zu lassen und Rucksäcke und Taschen in Menschenmengen vor den Körper zu tragen. Dadurch können Reisende feststellen, ob sich jemand am Gepäck zu schaffen mache, teilte die Pressestelle auf Anfrage dieser Zeitung mit. (BILDER: HLM)