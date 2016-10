Ponys lassen Kinderherzen höherschlagen

Zum Artikel "Vorort-Rathäuser auf der Kippe" vom 30.9.: Was muss ich hören, was muss ich lesen? Manches ist wohl bald gewesen! Geht der Rathausklau bald um? Meint ihr denn, wir sind so dumm, merken nicht schwindende Bürgernähe? Wenn ich in "mein" Vorort-Rathaus gehe, werde ich vor Ort betreut… [mehr]