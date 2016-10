Poppige Rad-Bügel zum Jubiläum?

Alle Bilder anzeigen Die Aufnahmen der New Yorker Verkehrsbetriebe vom August 2008 zeigen die Design-Objekte des Künstlers und Fahrrad-Enthusiasten David Byrne. Diese und vier weitere Bike-Bügel wurden damals aufgestellt - und zieren heute noch das Straßenbild der US-Metropole. Es gibt sogar einen Plan für eine Radtour zu den Objekten. © NYCDOT

Werden im kommenden Jahr poppige Fahrrad-Abstellbügel nach dem Vorbild der US-Metropole New York aufgestellt? Die Grünen im Gemeinderat haben es beantragt, weil "Fahrradfahren cool und modern werden muss, damit es sich weiter ausbreitet", wie Stadtrat Gerhard Fontagnier begründet. Besonders gut gefallen Fontagnier Unikate, die der Künstler David Byrne (Bild), bekannter Leadsänger der Band "Talking Heads", bereits 2008 gestaltet hat. "So etwas hätten wir gerne auch in Mannheim", sagt er.

Bei Peter Roßteutscher von der Geschäftsstelle Fahrradjubiläum rennt Fontagnier mit seinem Vorschlag offene Türen ein. Man will den Fahrradaktivisten Byrne zum Drais-Jubiläum im kommenden Jahr nach Mannheim einladen und wünscht sich, dass er entweder eines seiner Designs aus New York für Mannheim freigibt oder sogar eigens für die Geburtsstadt des Fahrrades einen Popart-Bike-Bügel gestaltet.

Aufmerksamkeit fürs Drais-Jahr

David Byrne David Byrne, Jahrgang 1952, gründete 1977 mit Tina Weymouth, Chris Frantz und Jerry Harrison die Talking Heads. Byrne verfolgte außerdem eine Solokarriere als Musiker, Filmautor und Regisseur. Zudem wirkt er als Fotograf, Autor von Kunstbüchern und Kolumnist der New York Times. In der US-Metropole macht sich Byrne seit Jahren für Verbesserungen im Fahrradverkehr stark. 2009 erschien sein Buch "Bicycle Diaries" (Fahrradtagebücher). lang

Allerdings: Ein Kontakt mit Byrne ist bisher nicht zustande gekommen. Fontagnier ist aber sicher: Mit einem Byrne-Objekt "könnte dem Radjubiläum in Mannheim weitere Aufmerksamkeit zuteil werden". Die Stadtverwaltung will dem New Yorker jedenfalls hochoffiziell schreiben. Ganz unumstritten waren die Byrne-Objekte seinerzeit in der US-Metropole übrigens nicht. Einige der Entwürfe - etwa eine stilisierte Schnapsflasche - stießen bei den Verkehrsbetrieben auf Missfallen und durften nicht realisiert werden. Die neun Objekte sollten eigentlich nach einem Jahr abgebaut und verkauft werden. Doch es kam anders: sie blieben und wurden zu Kult-Objekten für Rad-Enthusiasten.

Harald Thiele, im Rathaus für das Stadtbild zuständig, glaubt, dass solche Objekte nicht unbedingt alltagstauglich sind. "Coole Fahrradständer gibt es von vielen Anbietern", so das Ergebnis seiner Recherchen. Ob sie auch etwas taugen, müsse man im Einzelfall dann sehen, meint auch Gerd Hüttmann vom ADFC. "Ein Fahrradständer muss vor allem praktisch sein", lautet seine Position. Aus Wiesbaden kenne er Design-Bügel, die ein stilisiertes Fahrrad darstellen: "Die sind sehr praktisch!"

Zurück zum Wunschzettel aus der Kurpfalz an den New Yorker Künstler: Ob David Byrne auf die Mannheimer Avancen reagieren wird, ist völlig offen - ebenso wie die Frage, was seine Popart-Fahrradständer kosten würden.