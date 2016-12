Eineinhalb Wochen nach seinem Tod haben gestern Hunderte Menschen öffentlich Abschied genommen von Wolfgang Raufelder: Familie und Freunde, zahlreiche Politiker - darunter der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die Landtagspräsidentin Muhterem Aras (beide Die Grünen). Vertreter aus allen gesellschaftlichen Bereichen und viele Weggefährten von Raufelder versammelten sich in der Erlöserkirche in Seckenheim. Bereits am Vormittag war Raufelder im engsten Familienkreis beigesetzt worden.

Ministerpräsident Kretschmann bezeichnete Wolfgang Raufelder, der für die Grünen im Landtag und im Gemeinderat saß, als einen "Ausnahmepolitiker, ein Vorbild eines Volksvertreters." Nachhaltigkeit und der Schutz der Lebensgrundlagen seien das "Lebensthema" Raufelders gewesen. Dabei sei er ein Vorkämpfer gewesen, "aber er kämpfte, ohne laut zu sein", sagte Kretschmann. "Er war populär, nie populistisch".

Erfolge der Grünen mitermöglicht

Wolfgang Raufelder war am Morgen des 28. November tot in der Nähe der Kollerfähre am Rhein aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen offiziell noch nicht abgeschlossen, es liegen aber weiterhin keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, hieß es gestern auf Nachfrage von der Staatsanwaltschaft Mannheim. Demnach hat sich Raufelder das Leben genommen. Er wurde 59 Jahre alt.

Ein Schaffer sei er gewesen, sagte Kretschmann, das könne man allein schon am öffentlichen Terminkalender sehen, der die Arbeitsbelastung des Landtagsabgeordneten bis zuletzt dokumentiere. Mit seiner Arbeit habe er die Wahlerfolge der Grünen mitermöglicht, dabei habe er sich nie an politischen Parteigrenzen orientiert. Zum Schluss sagte Kretschmann: "Wir werden diesen feinen Menschen sehr vermissen."

Immer wieder in der Trauerfeier ging es dabei um den angeschlagenen Gesundheitszustand Raufelders in den vergangenen Monaten. Von "Verzweiflung über seinen Gesundheitszustand" sprach Dekan Ralph Hartmann in seiner Predigt. "Wie sehr er unter den zunehmenden körperlichen Einschränkungen litt, haben wohl nur wenige Menschen erahnt", sagte Oberbürgermeister Peter Kurz in seiner Trauerrede. "Sie berührten ihn als Politiker und als Sportler, der er auch war, ein Fußballer und ein Läufer, der den Marathon in guten Zeiten unter dreieinhalb Stunden lief." "Ich fürchte, wir haben uns von seiner großen Souveränität vielleicht zu sehr täuschen lassen", sagte Kretschmann. "Wir müssen seine Entscheidung in Demut akzeptieren."

Oberbürgermeister Kurz zeichnete das öffentlichen Wirken Raufelders nach. Der sei ein politischer Mensch gewesen, "lange bevor er sich für die Politik entschied". Jahrzehntelang aktiv im Umweltschutz, einer der Gründerväter des Mannheimer Bund für Umwelt und Naturschutz, sachkundiger Einwohner im Grünflächenausschuss, seit 1997 bei den Grünen aktiv - ein Weg, der ihn bis in den Landtag führte.

Tochter ergreift das Wort

"Vor Ort zu sein" habe Raufelder beseelt, sagte Kurz, für die Menschen der Stadt sei er immer ansprechbar gewesen. Mit dieser Art, sagte Raymond Fojkar, Stadtrat der Grünen, sei Wolfgang Raufelder bei den Mannheimern angekommen: Er sei jemand gewesen, "dessen Ja ein Ja und dessen Nein ein Nein ist".

In dem Trauergottesdienst, den die Gemeindediakonin Claudia Krüger und der Pfarrer Helmut Krüger leiteten, ergriff auch Wolfgang Raufelders Tochter Leonie an der Seite ihres Bruders das Wort. Sie bedankte sich für die Anteilnahme. Ihr Vater sei ein Mensch gewesen, der für die Politik gelebt und sich immer für die Umwelt eingesetzt habe. "Die Erinnerung an unseren Vater kann uns niemand nehmen."