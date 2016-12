Präzision mit leichtem Flugzeug

Nach dem Start eine umgekehrte kubanische Acht, ein Looping mit integrierter Rolle, ein Looping und eine Torque-Rolle - was sich nach leichtem Fachchinesisch sich anhört, beherrscht der neunjährige Martin Münster aus Rosendahl quasi im Schlaf. Er ist der jüngste Teilnehmer bei der 16. Internationalen Deutschen Meisterschaft im Indoor-Kunstflug in der Lilli-Gräber-Halle in Friedrichsfeld.

Weil er aber sein Fluggerät noch nicht ganz so beherrscht wie die "Fast-Profis", startete der Nachwuchspilot in der Expertenklasse als einer von neun Teilnehmern. Insgesamt waren 38 Piloten aus neun Ländern Europas am Start, die sich in teilweise spektakulären Figuren in der Sport-, Experten und Aero-Musical-Klasse um Sieg und Ehre maßen.

Jeder Windstoß stört

Die Meister-Flieger Zum vierten Mal nach 2005, 2007 und 2014 richtete der Badisch-Pfälzische Modellflugsportverein (BPMV) die Internationale Deutsche Meisterschaft im Hallenkunstflug F3P aus. 38 Piloten aus neun Nationen waren am Start in der Lilli-Gräber-Halle in Friedrichsfeld. Seiner Favoritenrolle gerecht wurde der amtierende Weltmeister Gernot Bruckmann (Österreich) und gewann den Titel. Den zweiten Platz belegte Donatas Pauzoulis (Litauen) vor Martin Brandmüller (Österreich). Einen überraschend guten vierten Platz belegte Deutschland jüngster Showpilot, der erst neunjährige Martin Münster (Deutschland). Zum Showfliegen am Samstagabend strömten die Zuschauer in die Halle. Sie war fast voll besetzt. has

Der amtierende Weltmeister Gernot Bruckmann aus dem österreichischen Villach meinte: "Es geht darum, Fehler zu minimieren und immer gleichmäßiger zu fliegen." Dreimal die Woche trainiert er in einer Halle in der Umgebung seines Wohnortes, wie er sagt. Seine Freundin findet das Hobby "sehr interessant und abwechslungsreich." Er hat schon fünfmal die Höchstpunktzahl zehn auf seinem Bewertungsbogen stehen, was bei den Mitbewerbern nur staunendes Wohlwollen hervorruft.

In der Tat wird jeder Fehler von den aufmerksamen Schiedsrichtern erkannt. "Da war ein kleiner Wackler drin. Da musste der Pilot ein wenig nachsteuern", erkannte auch Dietrich Lausberg, der Vorsitzende des Badisch-Pfälzischen Modellflugsportvereins, der diese Veranstaltung organisierte. "Man trifft hier viele Freunde, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Das macht rundum Spaß", erzählt der Franzose Julien Hecht. Er sitzt gerade mit zwei litauischen Piloten beim Mittagessen.

"Das Problem ist, eine Halle zu finden, in der man trainieren kann", weiß Julien. Er habe sich daher in diesem Jahr von Wettkampf zu Wettkampf gehangelt, um so Erfahrung und Sicherheit zu bekommen. "Seit 2002 betreibe ich dieses Hobby", so der Franzose. Heute sei er 27 Jahre alt. "Die Hälfte meines Lebens habe ich mit diesem Hobby gelebt", lacht Hecht.

Sein Onkel hat im Keller ein Flugzeug gehabt, mit dem er als kleiner Junge gespielt hat. Die Eltern hätten ihn dann in einem Verein angemeldet, damit er seinem Hobby auch wirklich nachgehen konnte. "Mit den Anfängen des Modellflugsports haben die heutigen Maschinen nichts mehr zu tun", berichtet Lausberg. Heute wiegt ein Flugzeug mit einer Spannweite von 90 Zentimetern und einer Länge von 1,10 Metern lediglich noch 60 bis 100 Gramm inklusive einer vollen Akkuladung, weiß der Vorsitzende. "Da werden die modernsten Materialien verwendet", so Lausberg.

Im Wettkampf selbst sind 13 Figuren vorgeschrieben, die jeder Pilot fliegen muss. Jede Figur wird einzeln bewertet auf einer Skala von eins bis zehn. Hinzu kommen noch Schwierigkeitsgrade bei den Figuren. "Das ist wie beim Turmspringen", erzählt Dietrich Lausberg. In fünf Durchgängen wird geflogen. Damit kein Wind die Vorführung stört, hält einer die Tür zu. "Schon ein kleiner Windstoß bringt Unruhe in die Flugbewegung", weiß Lausberg. Für die Zuschauer spektakulär sind die Flugvorführungen zur Musik. "Da ist der Unterhaltungswert gefragt, im Gegensatz zum präzisen Wettkampfflug", meint Hecht.