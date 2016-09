Pre-Opening in Q6 / Q7

Mannheim. Knapp 17 Stunden vor dem offiziellen Startschuss für das neue Stadtquartier Q 6/Q 7 hat "Hausherr" Heinz Scheidel am Mittwochabend die Türen für eine sogenannte Pre-Opening-Veranstaltung geöffnet. Die "Eröffnung vor der Eröffnung" besuchten zahlreiche geladene Gäste - unter Ihnen die Spitze der Verwaltung, viele Gemeinderäte, Vertreter aus Wirtschaft und Kultur. Gemeinsam mit Iris Schöberl, Centermanager Hendrik Hoffmann und Architekt Dieter Blocher drückten Scheidel und Kurz am Ende auf einen großen roten Knopf: das Startsignal.

Heinz Scheidel, Bauherr von Q6/Q7, nannte das Projekt in seiner unterhaltsamen, mitunter launischen Rede eine große Herausforderung. Deshalb sei die Freude umso größer. "Wir haben eingehalten, was wir versprochen haben, auch terminlich" sagte er. Scheidel erinnerte an Schwierigkeiten wie die Bankenkrise, trotz der man an dem Vorhaben festgehalten habe. Genauso dankte er den Nachbarn für das Erdulden des Lärms und des Drecks während der Bauphase. "Das waren harte Jahre für sie", sagte er weiter. Nun habe man einen Leuchtturm für Mannheim und die ganze Region geschaffen. "Etwas Vergleichbares gibt es in der ganzen Region nicht." Das Stadtquartier sei zwar verkauft, "aber es bleibt unser Kind", versprach er.

Oberbürgermeister Peter Kurz hob den unternehmerischen Mut und die unternehmerische Gestaltungskraft von Heinz Scheidel hervor und lobte das "herausragende und außergewöhnliche Werk, das Ihnen gelungen ist." Diese Vision habe damals die Verwaltung und den Gemeinderat überzeugt. Es sei eine Kunst, trotz der Größe des Projekts die Stadt nicht mit einem Monolithen zu erschlagen. Kurz sagte, was die Stadt nicht wollte: ein Einkaufszentrum mit einem Eingang und keinem Ausgang, mit Filialen, die man überall finde. "Q6/Q7 ist genau das Gegenteil: offen, der Stadt zugewandt mit vielen individuellen Geschäften." Ein solches Werk stünde auch einer Stadt mit 600 000 oder 700 000 Einwohner gut. "Kompliment und Gratulation dafür!"

(stp)