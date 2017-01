Premiere über Vereinsgrenzen hinweg gelingt

"Volle Säle, die aus den Nähten platzen." Was Stadtprinzessin Kim I. von der "Fröhlich Pfalz" allen Vereinen wünscht - es ist Wirklichkeit, zumindest zum Auftakt der Kampagne. Voll besetzte Tische, eine voll besetzte Empore, dazu stehen noch einige Leute an den Türen: Die Prunksitzung der Karnevalskommission im Musensaal ist bis spät in den Nachmittag wieder einer der Publikumsmagneten des Neujahrsempfangs.

Wer bis zum Finale bleibt, erlebt eine ganz besondere Premiere, erstmals ein Programmpunkt über Vereinsgrenzen hinweg: "Spargelstecher"-Präsident Alexander Boppel, Feuerio-Kultusminister Stefan Hoock und "Löwenjäger"-Präsident Michael Plep bewähren sich bestens als gemeinsame Stimmungsmacher, bringen den Saal zum Ende noch mal gewaltig in Schwung und dürfen erst nach einer Zugabe gehen - ein Experiment, aber es ist geglückt.

CCW stark vertreten

Karnevalskommission Ausrichter der Prunksitzung beim Neujahrsempfang ist die Karnevalskommission (KKM), Dachorganisation von 27 Vereinen. Federführend bei der Vorbereitung waren dieses Jahr die "Pilwe". Die Karnevalskommission geht auf das Jahr 1951 zurück. Ihre Hauptaufgabe ist die Organisation des Fasnachtszugs, wobei sie selbst "Kleppergarde", Prinzenpaarwagen und "Schwellköpp" stellt. Präsident ist Thomas Dörner, Vize sind Sabine Kowalski und Frank Just, der in diesem Jahr die Begrüßung der Gäste übernahm. pwr

Schon der Einmarsch der Vereine zu Beginn der Veranstaltung zeigt, dass solche Kooperationen in manchen Stadtteilen nötig sein werden. Neckarstädter Narrengilde, "Sandhase" und "Grokageli" bringen gemeinsam so wenig Aktive auf die Beine, dass sie nicht einmal zusammen die Bühne füllen - traurig. Dagegen ist sie für andere Vereine viel zu klein - und das nicht nur für die großen Vereine wie den Feuerio (mit der erst zweijährigen Ricarda Fournes als jüngster Teilnehmerin) und den "Löwenjägern", die wie die "Pilwe" mit eigenem Spielmannszug einmarschieren. Beeindruckend auch, wie viel Nachwuchs "Spargelstecher" und "Lallehaag" haben, wie enorm stark insbesondere der Carneval Club Waldhof (CCW) ist.

Und das nicht nur zahlenmäßig: Sein Showtanz "Eine Reise durch die 90er" zählt, sowohl von der Choreographie als auch den Kostümen her, zu den besten Programmbeiträgen dieses Nachmittags. Angelika Remmele und Birgit Höß persiflieren auf sehr witzig-originelle Weise ein Prinzenpaar, und das CCW-Gesangsquartett "Tontauben" schafft es sogar, dass der Saal seine Stimmungshits nicht nur mitsingt, sondern zudem einige Paare tanzen.

Aber nicht allein die "Tontauben" bringen das Publikum in Bewegung. Das schafft ebenso Horst Karcher von den "Stichlern" Sandhofen und insbesondere Alexander Boppel mit seinen "verrückten Hühnern" - seiner Garde, die mitreißend das Publikum zu animieren vermag.

Für Gardetänze gibt es verdientermaßen immer viel Beifall - ob für die "Pilwe"-Junioren oder das Feuerio-Tanzmariechen Ilaria Vitulano. Eine begeisterte Beifallsrakete zündet das Publikum indes für das junge "Spargelstecher"-Tanzpaar Hannes Bachstein (9) und Edanur Öz (8), das so rasant und fröhlich wie es tanzt die Herzen der Zuschauer erobert.

Das gelingt ebenso Miriam Baake, Feuerio-Büttennachwuchs, die als kesser wie amüsanter Lausbub überzeugt. Auch Thomas Friedl von der "Fröhlich Pfalz", der seine Bütte als OB-Kandidat vom Vorjahr aktualisiert hat, etwa um den Kampf um Arbeitsplätze bei Alstom/GE, kommt gut an. Dagegen bringt Thorsten Rosenmerkel, Gast von der Kleppergarde aus Mainz-Gonsenheim, derart alte Kalauer, dass es im Saal unruhig wird und keiner begreift, warum er hier auftritt. Aber als, so "Pilwe"-Präsident Rolf Braun, "Querschnitt durch die Vereinsarbeit der Mannheimer Fasnacht" ist dieser Nachmittag prima.