Private Geldgeber sollen Multihalle retten

Mannheim. Sponsoren und private Geldgeber sollen das stark sanierungsbedürftige Kulturdenkmal Multihalle in Mannheim retten. Die Stadt engagiert sich mit einer Spendenkampagne und will so helfen, den Erhalt des spektakulären Bauwerks zu sichern. Dafür wird eigens ein Verein gegründet - "ein wichtiger Meilenstein zur Sammlung der Spendengelder und zur Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit", wie Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Montag sagte. Erste Gespräche mit potenziellen Spender laufen demnach; konkrete Beträge wurden aber noch nicht genannt. "Einige Gespräche sind aber schon sehr weit", sagte ein Stadtsprecher. Das Wirtschaftsministerium nannte am Montag eine Förderung der Sanierung mit Mitteln der Denkmalpflege "grundsätzlich möglich". Über die Höhe etwaiger Zuschüsse könne jedoch noch nichts gesagt werden. Erst müsse geklärt werden, ob eine Generalsanierung überhaupt möglich sei.

Die Halle mit dem filigranen Holzgittertragwerk gilt als architektonisches Meisterwerk. Sie ist aber so stark beschädigt, dass sich die Sanierungskosten Schätzungen zufolge auf rund 11,6 Millionen Euro belaufen könnten. Die Spendenkampagne soll im Februar kommenden Jahres starten - "mit dem Ziel, die Multihalle wieder in den Fokus der Betrachtung zu rücken und Begeisterung für diese einmalige Architektur zu wecken", erklärte Baubürgermeister Lothar Quast (SPD). Die Architektenkammer Baden-Württemberg sei als Partner bereits gewonnen worden und habe symbolisch einen Beitrag von 10 000 Euro für die Kampagne zur Verfügung gestellt. Es gehe darum, ein Netzwerk aufzubauen und Unterstützer für das Sanierungsvorhaben zu gewinnen. Der Mannheimer Gemeinderat hatte sich für einen Rückbau der Halle ausgesprochen, sollten nicht "privat initiiertes Crowdfunding, Sponsoring sowie Zuschüsse der Denkmalpflege" ihren Erhalt sichern. Ein Finanzierungskonzept soll danach bis Ende 2017 stehen.

Die Multihalle war vom Stararchitekten Frei Otto (1925-2015), dem Mitschöpfer des Münchner Olympiadaches, gemeinsam mit dem Mannheimer Architekten Carlfried Mutschler geplant worden. Sie wurde 1975 für die Bundesgartenschau errichtet - war aber nicht als dauerhaftes Bauwerk konzipiert gewesen. (dpa/lsw)