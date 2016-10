Problem: Aggressive Patienten

Ein Blick in die Notaufnahme des Klinikums. © UMM

Es ist später Samstagabend, die Wartezone der Notaufnahme im Gebäude eins der Mannheimer Universitätsmedizin (UMM) ist heillos überlaufen. Die Patienten müssen teilweise stundenlang warten, Ärzte und Schwestern sind im Dauerstress. Plötzlich reißt einem jungen Mann der Geduldsfaden, er wird laut, beschimpft die Schwester, baut sich bedrohlich dicht vor ihr auf. Eine solche fiktive Szene ist in den Notaufnahmen auch in Mannheim mittlerweile Alltag.

Immer wieder kommt es zu verbalen, aber auch körperlichen Übergriffen in den Notaufnahmen der Stadt. "Es gibt ein Problem mit Aggressionen in der Aufnahme", sagt Dirk Schuhmann von der UMM. Patienten seien häufig gerade am Wochenende stark alkoholisiert oder stünden unter Drogeneinfluss. Da sind die Nerven angespannt.

Immer mehr Fälle

Notaufnahme oder Bereitschaftsdienst In Notaufnahmen werden die Patienten nicht der Reihenfolge ihres Eintreffens nach behandelt. Vielmehr wird der Grad des Notfalls eingeschätzt, ein Vorgang, den Mediziner, aber auch Katastrophenschützer Triage nennen. Dazu wird beispielsweise der Puls oder der Blutdruck gemessen. Beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst wird der Hausarzt außerhalb der Sprechzeiten vertreten. Dort werden Patienten behandelt, die nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, aber ein Rettungsdienst noch nicht nötig ist. Er ist also anders als der Notarzt Ansprechpartner in nicht lebensbedrohlichen Fällen.

Den Auslöser für etwa 70 bis 80 verbale Entgleisungen pro Monat und immerhin rund fünf Fälle von Gewalt gegen Personen und Sachen bringt Schuhmann schnell auf den Punkt: "Das Schlimme ist, wenn die Menschen oft stundenlang in der Notaufnahme warten müssen. Sie sehen dann gar nicht, dass in dieser Zeit das Klinikpersonal die richtig kritischen Fälle versorgt", erklärt der Klinikumssprecher.

Den Grund für die langen Wartezeiten sieht die UMM nicht unbedingt in mangelndem Personal oder Fehlern der Organisation. "Immer mehr Leute kommen in die Notaufnahme, obwohl sie eigentlich zum Haus- oder Facharzt müssten", sagt Schuhmann und benennt damit einen bundesweiten Trend. Der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) zufolge gibt es im Jahr elf Millionen ambulante Notfälle. In einem Gutachten wurde herausgefunden, dass jeder dritte Patient aber gar kein Notfall ist, sondern beim Hausarzt genauso gut aufgehoben wäre.

"Es gibt eine starke Zunahme bei der Inanspruchnahme der Notaufnahme", so Schuhmann. Das geht auch aus den Zahlen der Mannheimer Uniklinik hervor. Seit 2010 wird ein kontinuierlicher Anstieg der Fälle in der Notaufnahme verzeichnet. Kamen vor sechs Jahren noch 42 258 Patienten pro Jahr, waren es im vergangenen Jahr 51 567. Die Klinik steuerte gegen, der ärztliche Bereitschaftsdienst ist 2015 in das gleiche Gebäude wie die Notaufnahme gezogen.

Am Empfang entscheidet eine erfahrene Krankenschwester, ob eine Behandlung beim Bereitschaftsdienst oder eine Notfallversorgung in der Klinik angezeigt ist. Ein Modell, das in Baden-Württemberg Schule machen soll. Die Hoffnung ist, dass wirklich nur noch der in der Notaufnahme landet, der ein richtiger Notfall ist. In der Regel haben diese Personen akute chirurgische, internistische oder neurologische Krankheitsbilder.

Ob das die Stimmung verbessert? Die UMM setzt nicht alleine darauf. "Wir bieten regelmäßig Anti-Aggressionstraining und Deeskalierungskurse für unsere Ärzte und das Pflegepersonal an. Zudem sei in den Hauptzeiten der Notaufnahme der für den gesamten Campus zuständige Sicherheitsdienst im Gebäude eins präsent.

Nicht nur das Klinikum kennt die Schwierigkeiten mit aggressiven Patienten, die in der Regel männlich und zwischen 18 und 30 Jahre alt sind. "Ob es zugenommen hat, kann ich nicht sagen. Aber wir haben immer wieder Übergriffe", bestätigt ein Sprecher des Theresienkrankenhauses. Teilweise seien es immer wieder die gleichen Patienten, die auffällig seien. "Die wollen unsere Behandlung haben und werden trotzdem aggressiv."

Verbale Attacken

Ein Sicherheitsdienst habe in den Abendstunden und in der Nacht die Notaufnahme besonders im Blick. "Jeder unserer Mitarbeiter hat schon verbale Attacken wegen langer Wartezeiten erlebt", berichtet der Sprecher. Manchmal seien sogar schon Gegenstände geflogen.

Auch die Mannheimer Polizei kennt dieses Phänomen. Statistisch allerdings werden die Einsätze der Beamten im Krankenhaus nicht extra ausgewiesen. Die Erfahrungen aus den Revieren sind aber deutlich: Manchmal rasteten Patienten nach der Behandlung aus. Besonders alkoholisierte Personen seien gelegentlich nach der Ausnüchterung orientierungslos und dann gewalttätig. In Einzelfällen seien auch lange Wartezeiten der Grund für einen Polizeieinsatz in der Notaufnahme.