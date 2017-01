Probleme mit Gelber Tonne – der Ärger läuft über

Ärgern sich über das Tonne-Sack-Chaos (Bild oben, v.l.): Irmgard Göhring, Ursula Schöpfner, Margitta Schneider, Rita Cremonese, Christa Groß und Rita Dornseiff in der Neckarstadt, (Bild unten links) Ursula Huber in Neckarau und (Bild unten rechts) Valeriu Banari auf dem Waldhof.

Die Serie der Bürger-Beschwerden über die neue Wertstofftonne reißt nicht ab. Während zum Beispiel das Ehepaar Ursula und Gerhard Huber in Neckarau immer noch darauf wartet, dass sie überhaupt einmal Tonnen für ihre aus 40 Mitbewohnern bestehende Eigentümergemeinschaft geliefert bekommen, wundern sich Christa und Fritz Groß und ihre Nachbarn in der Neckarstadt-Ost, dass anstelle von vier Containern, in denen vor dem Jahreswechsel noch sämtliche Gelben Säcke des Häuserblocks (etwa 100 Wohnungen) "verschwunden" sind, nur noch zehn, seit Wochen längst überfüllte 240-Liter-Wertstofftonnen im Hof stehen - die sie auch noch eigenhändig zur Abholung hinaus auf die Straße stellen sollen.

Bei der Werbeagentur Schaller in der Luzenbergstraße (Waldhof) wurden dagegen jede Menge Wertstofftonnen angeliefert. "Viel zu viele, die brauchen wir gar nicht", berichten die Mitarbeiter Andrea Langer und Valeriu Banari. Auch auf mehrfache Reklamation gab es bisher "überhaupt keine Reaktion" der Entsorgungsfirma. Während des Sturms in der vergangenen Woche sind die Tonnen sogar auf die B 44 geweht worden, berichtet Langer. "Nicht auszudenken, wenn dabei ein Unfall passiert wäre.

"Eine Katastrophe"

Bei der Stadt liegen derzeit rund 800 Beschwerden vor Auf etwa 800 Beschwerden summieren sich derzeit die Klagen der Bürger bei der städtischen Abfallwirtschaft darüber, dass noch gar keine, die falschen, zu viele oder zu wenige Tonnen ausgeliefert worden seien. Wie Jürgen Grieb vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte, müsse Knettenbrech und Gurdulic die etwa 400 Fälle, bei denen noch keine Wertstofftonne aufgestellt wurde, vorrangig bis Ende Januar abarbeiten. Ab Februar folgen dann die Umbestellungen - also der Austausch nicht passender Wertstofftonnen. Solange, darauf weist Grieb hin, würden auf jeden Fall auch noch Gelbe Säcke am Abholtag mitgenommen. Grieb warb um Verständnis für Anlaufschwierigkeiten. Die neuen Kollegen des Privatentsorgers würden sich in der Stadt noch nicht auskennen. Bei Knettenbrech und Gurdulic war gestern niemand für eine Stellungnahme erreichbar. lang

Verärgert zeigte sich auf Nachfrage auch Manfred Wolf, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Spar- und Bauverein, Vermieter der Familie Groß: "Das wundert uns schon, das kräftige Müllmänner die Tonnen wegen des Arbeitsschutzes nicht abholen, unsere 80-jährigen Mieter das aber machen sollen!" Der Innenhof der Wohnanlage zwischen Uhland- und Lenaustraße liegt tiefer als die Straße, die Behälter müssen deswegen über das Gefälle der Hofeinfahrt bugsiert werden.

Das hat bislang die Firma Knettenbrech und Gurdulic erledigt, nach Wolfs Angaben, ohne dafür ein zusätzliches Entgelt zu verlangen. Im Zuge der Gebietsaufteilung zwischen Stadt und Privatentsorger kommen jetzt aber nicht mehr die Männer von Knettenbrech und Gurdulic. Zuständig ist ab sofort die Stadt Mannheim. Und die will die Dienstleistung nicht kostenlos anbieten, sondern verweist darauf, dass der Zusatzservice laut Abfallsatzung gebührenpflichtig ist.

Dass der Spar- und Bauverein die Kosten dafür nicht auf die Mieter umlegt, kann wiederum Margarete Farag vom städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb nicht verstehen: "Der Monatsbeitrag für jeden einzelnen Haushalt wäre ja nicht sehr hoch." Immerhin: Man habe mit der Vermietungsgesellschaft nochmal Kontakt aufgenommen und arbeite an einer Lösung. Doch nicht nur in der Neckarstadt, auch in Neckarau fragt man sich, wie das mit der Leerung der Tonnen - wenn sie denn geliefert werden - vonstattengehen soll. Jede Partei, so schildern die Hubers, habe bisher ihre Gelben Säcke unabhängig voneinander zur Abholung am Straßenrand bereitgestellt. Jetzt müsse die Eigentümergemeinschaft jemanden "herausdeuten", der in Zukunft Säcke und Tonnen hinausstellt und nach der Leerung wieder hereinholt.

"Soll ich mich jetzt um den Müll fürs ganze Haus kümmern?" Wie Ursula Huber fragen dies auch Roswitha Niedermeier in den Quadraten und Katharina Högerl in der Renzstraße. Auch Högerl wartet darauf, überhaupt einmal Tonnen angeliefert zu bekommen: "Uns gehen langsam auch die Säcke aus". Dass sich im Innenhof des Mietshauses, in dem 23 Familien wohnen, seit Wochen der Verpackungsabfall stapelt, sorgt in ihrer Hausgemeinschaft zusätzlich für schlechte Stimmung: "Das Ganze", so ihr Urteil, "ist eine Katastrophe".

Dass der Abfall nicht mehr - wie zu Zeiten des Gelben Sacks - alle zwei Wochen, sondern nur noch einmal im Monat abgeholt wird, verschärfe die Lage zusätzlich. Darauf hatte die CDU-Fraktion im Gemeinderat bereits im März vergangenen Jahres hingewiesen - ohne Erfolg. Die jetzt zwischen Entsorgern und Verpackungs-Herstellern geschlossenen Verträge könnten nicht mehr geändert werden, so Fraktionsgeschäftsführer Matthias Sandel.