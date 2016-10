„Programm ging unter die Haut“

Berührten zum Finale der "Französischen Woche" im Zeughaus (v.l.): die Pianisten Karol Beffa und Johan Farjot. © Ruffler

Träumereien von Claude Debussy und ein Walzer von Richard Strauss - das passt zusammen? Ja, lautet die Antwort - wenn man offen für das Andere ist. Die Pianisten Karol Beffa und Johan Farjot haben die so unterschiedlichen Musikwelten gestern Abend im Zeughaus zu einem Stück gemacht und spielerisch daran erinnert, dass auch die einstigen Erzfeinde Frankreich und Deutschland inzwischen verbunden sind. Zum Finale der Französischen Woche Heidelberg-Mannheim haben rund 150 Gäste eine sehr moderne Auseinandersetzung mit der Geschichte erlebt - hundert Jahre, nachdem sich beide Länder auf den Schlachtfeldern von Verdun gegenüberstanden. In beiden Städten, aber auch in anderen Kommunen der Metropolregion, gab es zehn Tage lang über 80 Veranstaltungen, die sich mit der Kultur des Nachbarlandes, seiner Geschichte, Kunst und dem Alltag beschäftigen.

"Das Programm ist wirklich unter die Haut gegangen", zollte Erster Bürgermeister Christian Specht den Teams aus Heidelberg und Mannheim Respekt und dankte allen Beteiligten - es ist vor allem das ehrenamtliche Engagement, das die Veranstaltungsreihe trägt. Noch seien die Zahlen nicht ausgewertet, möchte Specht nicht vorschnell Bilanz ziehen. Aber "mehr als 8000 Besucher" seien es auf jeden Fall gewesen, die die so unterschiedlichen Angebote genutzt hatten. "Konzerte und Literatur waren besonders beliebt." "Sehr zufrieden" zeigt sich auch Festivalleiterin Erika Mursa. In Heidelberg seien viele Veranstaltungen sehr gut besucht gewesen - etwa die Lesung des ehemaligen Terror-Richters Marc Trévidic im Ebert-Haus. Ebenfalls "bis auf den letzten Platz besetzt" war der Liederabend "Paris, mon amour". Zum ersten Mal war die Französische Woche Gast in der Chapel in der Südstadt. "Wir haben uns neues Publikum erschlossen", ist Mursa sicher.

Schauspieler David Grimaud machte den letzten Abend mit den Pianisten zu einem Ereignis. Auf Zuruf von Stichworten aus dem Publikum improvisierten die Drei furios. Für Gänsehaut sorgte ihre musikalische Lesung von "Le Récital de Verdun": Der aus Lothringen stammende, mit dem Prix Goncourt des Lycéens ausgezeichnete Autor Philippe Claudel hat mit der Geschichte des Schützengraben-Soldaten Marcel eine Hommage an den Großvater geschrieben. Bewegt erlebte Claudel nun im Zeughaus mit, wie daraus eine sehr dichte, in Bann ziehende Inszenierung wurde.

Französische Woche Es war die elfte Französische Woche. 2006 wurde sie in Heidelberg ins Leben gerufen vom Deutsch-Französischen Kulturkreis in Kooperation mit dem Montpellier-Haus. Zum dritten Mal ist Mannheim offiziell im Titel der Französischen Woche Heidelberg-Mannheim vertreten. Beide Städte haben die Veranstaltungsreihe, die auf viel ehrenamtlichem Engagement beruht, mit je 15 000 Euro unterstützt. Festivalleiterin ist Erika Mursa, die die Kulturreihe mitgegründet hat. In Mannheim liefen die Organisationsfäden im 2015 gegründeten Institut Français zusammen. Wissenschaftliche Beraterin ist Eva Eckkrammer.

"Das war sehr berührend", ist Darian Weicht tief beeindruckt. Der BWL-Student empfand das Stück als "sehr authentisch" und "wirklich bemerkenswert". Nun ist er indes noch trauriger, dass er "aus Zeitgründen" nicht mehr Veranstaltungen besuchen konnte. Im Institut Français konnte er noch die Finissage der Fotoausstellung "Le Bleuet et le Coquelicot" erleben: Sylvain Dessi - im Hauptberuf Schulleiter - hat 14 Jahre lang seinen Sohn dort fotografiert, wo vor 100 Jahren gekämpft wurde.