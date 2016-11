Proteste gegen Erdogan

Rund 800 Erdogan-Kritiker haben sich am Freitagabend in der Mannheimer Innenstadt versammelt.

Freiheit für die in Diyarbakir verhafteten HDP-Vorsitzenden Figen Yüksekdag und Selahattin Demirtas forderten die kurdischen Demonstranten.

Störungsfrei sind gestern am frühen Abend zwei Demonstrationen in der Innenstadt gegen die Politik des türkischen Staatspräsidenten Erdogan verlaufen. Bei einem vom kurdischen Gemeinschaftszentrum Mannheim-Ludwigshafen angemeldeten Demonstrationszug vom Paradeplatz zum Ehrenhof des Schlosses beteiligten sich nach Polizei- und Veranstalterangaben 800 bis 1000 Menschen. Unabhängig davon hatten sich knapp hundert Anhänger der türkischen sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP am Willy-Brandt-Platz eingefunden.

Die beiden regionalen CHP-Vorstandsmitglieder Sükriye Yldirim und Kazim Kaya sowie Birol Koca vom SPD-Kreisvorstand kritisierten bei der Kundgebung am Hauptbahnhof in kurzen Ansprachen die Verhaftung von Journalisten der regierungskritischen türkischen Tageszeitung "Cumhuriyet": "Ohne Presse- und Meinungsfreiheit und ohne Opposition kann in der Türkei von Demokratie und Rechtsstaat keine Rede sein", sagte Yildirim.

Sprechchöre: "Erdogan Terrorist"

Türken und Kurden in Mannheim In Mannheim leben rund 28 000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, etwa 17 000 von ihnen haben keinen deutschen Pass. Die Anzahl der Kurden wird von den Behörden nicht erfasst, da es keinen kurdischen Nationalstaat gibt, sondern Kurden in der Türkei, in Syrien, im Iran und im Irak leben. Schätzungen zufolge leben rund 800 000 Kurden in Deutschland, so dass man für Mannheim von etwa 6000 Menschen mit kurdischem Migrationshintergrund ausgehen kann. Die türkische Republikanische Volkspartei CHP, die gestern zur Demo am Willy-Brandt-Platz aufgerufen hat, ist die Partei des türkischen Staatsgründers Kemal Atatürk. Sie hat in Baden-Württemberg einen Verein als Niederlassung gegründet, der rund 1100 Mitglieder hat. Außerhalb der Türkei hat die Partei in 26 Ländern weit über 10 000 Mitglieder. Im türkischen Parlament hält die CHP mit rund 26 Prozent der Stimmen 132 von 550 Sitzen. Die prokurdische HDP hat mit 10,8 Prozent 59 Parlamentssitze. lang

Nach den Verhaftungen der beiden kurdischen Parlamentsabgeordneten Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag in der Türkei bekundeten Anhänger der radikalen pro-kurdischen Partei HDP ihren Protest gegen den Machthaber Erdogan wesentlich drastischer: Sie zogen mit Sprechchören "Erdogan Terrorist" durch die Breite Straße. Nach Angaben von Sivan-Roger Uektue, Vorstandsmitglied des kurdischen Gemeinschaftszentrums, haben sich an dem Demonstrationszug mehrere kommunistische Gruppierungen, darunter ADHK und ATIK, beteiligt.

Unter den Teilnehmern dürften auch Anhänger der in Deutschland verbotenen kurdischen Terrororganisation PKK gewesen sein, jedenfalls wurden mehrere Porträts des inhaftierten PKK-Anführers Abdullah Öcalan gezeigt. Linken-Stadtrat Thomas Trüper rief in seiner Rede HDP- und CHP-Anhänger zum gemeinsamen Widerstand gegen die "Erdogan-Diktatur" auf: "Die Oppositionsparteien müssen Brücken über die Gräben bauen, die sie jetzt voneinander trennen." Zudem dankte er den Teilnehmern, sich nicht dadurch provozieren zu lassen, "dass in unserer Stadt auch sehr viele Anhänger von Erdogan leben und sich politisch äußern". Trüper: "Zeigt weiterhin diese Stärke!"

Matthias Eberle vom Kommunalen Ordnungsdienst sowie die Polizeisprecher David Faulhaber und Michael Klump teilten am Abend mit, dass es auch nach Ende der Kundgebungen "keinerlei Störungen" gegeben hatte. Bereits in der Nacht auf Freitag hatten sich etwa 200 Erdogan-Gegner spontan in der Innenstadt versammelt.