Prozess beginnt am Mittwoch

Mannheim. Auf der Anklagebank des Mannheimer Landgerichts sitzt von Mittwoch an ein Mann, der am Neckarufer eine Frau schwer verletzt und dann in den Fluss geworfen haben soll. Ende Dezember 2015 stach er laut Staatsanwaltschaft mit einem Messer auf die 31-Jährige ein und versetzte ihr mit einem Stein mehrere Schläge auf den Kopf. Dann habe der 26-Jährige die Frau noch lebend in den Neckar nahe der Rheinmündung geworfen. Dort starb sie (Az.: 1 Ks 400 Js 2704/16).

Vier Wochen nach der Tat wurde die Leiche in Südhessen im Rhein geborgen. Eine Untersuchung ergab die genetische Übereinstimmung. Der Angeklagte muss sich wegen Totschlags verantworten. Ein Spaziergänger hatte am Neckarufer zunächst die blutverschmierte Mütze der Frau und eine Blutlache gefunden. Mit einem Facebook-Eintrag und einem mehrsprachigen Plakat suchten die Ermittler nach brauchbaren Hinweisen. Hunde und Taucher hatten nahe dem Tatort erfolglos nach weiteren Spuren gesucht. Bei dem Prozess sind Fortsetzungstermine bis in den November hinein angesetzt. (lsw)