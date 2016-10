Prozess gegen NPD-Stadtrat

NPD-Stadtrat Christian Hehl (Bild) muss sich ab Freitag, 4. November, vor dem Mannheimer Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Handel mit Amphetamin in zehn Fällen vor, außerdem soll er gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Es seien zwei Schlagringe und ein Springmesser bei ihm gefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, beziehen sich die ihm vorgeworfenen Taten auf die Jahre 2010 und 2011. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage geplant. Eine "MM"-Anfrage an Hehl über den NPD-Kreisverband blieb gestern unbeantwortet.

Zu dem Prozess kommt es laut Staatsanwaltschaft erst jetzt, da das Verfahren gegen Hehl 2012 aus einem umfangreichen Verfahren gegen insgesamt sieben Beschuldigte abgetrennt wurde. Den Angaben zufolge wurde das Verfahren gegen Hehl 2012 mit der Begründung eingestellt, dass eine Konkretisierung des Tatvorwurfs zu diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen sei.

Erst im Februar 2016 sei im Rahmen einer Überprüfung festgestellt worden, dass das Verfahren noch einer abschließenden Bewertung bedürfe. Es sei deshalb wieder aufgenommen worden. Am Ende der Ermittlungen sei es zur Anklage am Amtsgericht Mannheim gekommen.

Stadionverbot beim SVW

Der 47-Jährige ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Hehl gehörte einer Hooligan-Vereinigung an, die den SV Waldhof unterstützte. Der Verein sprach 2014 ein Stadionverbot aus, da Hehl ein Vereins-T-Shirt mit polizeifeindlichen Botschaften beschriftet hatte. Das Verbot ist am 30. Juni dieses Jahres abgelaufen. Wie Domenico Marinese, Pressesprecher des Vereins, gestern mitteilte, sei Hehl seitdem wieder im Stadion gesehen worden.

Hehl ist in Ludwigshafen geboren. Er hatte dort ein Geschäft, das einschlägige Artikel aus der rechten Szene verkaufte. Dem Laden wurde nach kurzer Zeit die Konzession entzogen. Bei den Kommunalwahlen in Mannheim, wo Hehl lebt, wurde er in den Gemeinderat gewählt. Er erhielt 3645 Stimmen. Das reichte wegen eines neuen Verfahrens zur Sitzverteilung zum Einzug in den Rat.

Ob sich der Prozess auf Hehls Gemeinderatsmandat auswirkt, hänge vom Ausgang ab. Das teilte die Stadt gestern auf Anfrage mit. Demnach verliere ein Stadtrat dann seine Wählbarkeit, wenn er aufgrund eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt werde. Damit würde er vom Gemeinderat ausgeschlossen werden. Dies müsste der Rat förmlich feststellen. stp/abo (Bild: zg)