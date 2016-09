Prozess nach Tod im Neckar

Blutspuren am Neckar hatten Ende 2015 eine Suchaktion ausgelöst. © Prosswitz

Heute beginnt der Prozess gegen einen jungen Mannheimer, der Ende 2015 eine 31 Jahre alte Frau am Neckarufer schwer verletzt und schließlich in den Neckar geworfen haben soll, wo die Frau starb. Die Anklage lautet auf Totschlag. Der Mann streitet die Tat nach den letzten Angaben der Staatsanwaltschaft ab.

Erst waren es nur Spuren gewesen, die die Ermittler kurz vor dem Jahreswechsel Schlimmes befürchten ließen: Am Neckarufer hatten Spaziergänger Blut entdeckt - die Polizei vermutete schnell, dass es sich hier um ein Anzeichen eines Kapitalverbrechens handeln könnte, doch viele Fragen blieben offen, weil das Blut nicht zugeordnet werden konnte.

Erst gut drei Wochen später gab es traurige Gewissheit, als Mitte Januar in Südhessen die Leiche einer 31-jährigen Mannheimerin im Rhein entdeckt wurde. Die Frau war bis dahin nicht als vermisst gemeldet worden.

Drei Tage später nahm die Polizei dann einen 25-jährigen Mannheimer fest - die Ermittler der Sonderkommission "Basalt" waren durch Finger- und DNA-Spuren auf den Mann gestoßen. Der Beschuldigte soll die 31-Jährige am Neckarufer in dem eher verlassenen Industriebereich nahe der Neckarstadt angegriffen haben, so wirft es ihm die Staatsanwaltschaft vor. Er habe sie mit einem Messer und mit einem Stein "massiv verletzt".

Danach soll er die noch lebende Frau in den Neckar geworfen haben. Opfer und Täter kannten sich laut Staatsanwaltschaft, sie sind sich am Neckar also vermutlich nicht zufällig begegnet. Keine Angaben machte die Staatsanwaltschaft über ein mögliches Motiv des Beschuldigten für die Tat.

Über die 31-jährige Frau ist nur bekannt, dass sie laut Staatsanwaltschaft sehr zurückgezogen lebte, eine feste Arbeitsstelle hatte sie zumindest zuletzt offenbar nicht. Nur so lässt sich wohl auch erklären, dass sie nach ihrem Tod über drei Wochen lang nicht als vermisst gemeldet worden war.

Der Prozess beginnt heute um 9 Uhr vor dem Landgericht. bro