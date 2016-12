Vermutlich wegen eines Handys ist es am Freitagabend zu einem Streit in der Neckarstadt-West gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten gegen 21 Uhr zwei Frauen im Alter von 47 und 51 Jahren in der Mittelstraße aneinander. In die Rangelei mischte sich nach derzeitigen Erkenntnissen nach einiger Zeit ein 51-jähriger Mann. Er soll die 47-Jährige so hart auf den Kopf geschlagen haben, dass sie auf den Boden fiel und das Bewusstsein verlor. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann und die zweite Frau flüchteten zunächst vom Tatort, kehrten dann jedoch nach kurzer Zeit zurück und begleiteten Beamte mit auf das Revier, wo die Aussagen aufgenommen wurden. Durch die Auseinandersetzung waren die Straßenbahngleisen der Linie 2 in Richtung Endhaltestelle zwischenzeitlich blockiert. (pol/afs)