PS-Protzer heizt Lärm-Debatte an

Spur der Verwüstung: Nach dem schweren Autounfall in den Quadraten in der Nacht auf Samstag ist die Diskussion über die "PS-Poser"-Szene neu entfacht. Anwohner berichten von Konfrontationen mit jungen Randale-Fahrern.

"Die Poser sind schon seit einigen Wochen wieder verstärkt unterwegs", berichtet Innenstadt-Anwohner Wolffried Wenneis von dem nächtlichen Motorenlärm, den zumeist junge Fahrer von PS-starken Luxusautos bevorzugt in den Quadraten veranstalten. Nach dem schweren Unfall, den ein 23-Jähriger in der Nacht auf Samstag in der verlängerten Fressgasse verursacht hat (wir berichteten), wiederholen Anwohner wie Wenneis ihre Forderung nach nächtlichen Sperrungen in den Quadraten: "Hier müssten spätestens um 22 Uhr Poller hochgefahren werden, damit diese Rüpel nicht mehr in die Stadt können."Anwohner Sven Kress: "Es ist einfach saugefährlich, was da abgeht!"

Wie Polizeisprecher Dieter Klumpp auf Nachfrage präzisierte, entstanden bei dem Unfall mindestens rund 120 000 Euro Sachschaden, wovon etwa 20 000 Euro auf die fünf von dem 23 Jahre alten "Poser" teilweise schwer beschädigten Autos der Unfallgegner entfallen. Der Maserati GT, ein sogenannter Supersportwagen mit einem über 400 PS starken Achtzylinder-Motor, hat nach dem Mehrfach-Zusammenstoß nur noch Schrottwert. Das Fahrzeug hat in der Basis-Version ohne Extras einen Neupreis bei Maserati von 112 000 Euro. Klumpp: "Der Besitzer des in Offenbach zugelassenen Fahrzeugs ist der Vater des Unfallfahrers."

Wie berichtet ist der 23-jährige, in Heidelberg gemeldete Fahrer im Zusammenhang mit Kontrollaktionen gegen die "PS-Protzer"-Szene mehrfach aufgefallen. Wegen seines lärmenden Fahrzeugs hatte es im vergangenen Jahr 16 Beschwerden bei den Behörden gegeben, wiederholt war der junge Mann von der Polizei kontrolliert worden. Einmal sei er mit über 100 Stundenkilometern auf dem Ring geblitzt worden.

Auch bei dem Unfall in der Nacht auf Samstag sei er den bisherigen Ermittlungen zufolge weit schneller als die in der Freßgasse erlaubten 30 Stundenkilometer gefahren. Einem Kombi, der aus einer Seitenstraße gekommen war, konnte der 23-jährige Maserati-Fahrer wohl deswegen nicht mehr ausweichen.

Unbekannt ist der junge Mann in der Stadt nicht. Anwohner, die den Fahrer auf sein rücksichtsloses Handeln hingewiesen haben, berichten von verbalen Konfrontationen und einem aggressiven Verhalten des 23-Jährigen. Auch andere Fahrer von PS-starken Luxusschlitten sollen sich bereits aggressiv gegenüber Anwohnern verhalten haben. Christian Kirchgässner berichtet von einem ebenfalls jungen Ferrari-Fahrer, den eine Gruppe von genervten und motorenlärmgeplagten Anwohnern bereits im Juli vergangenen Jahres am Rande eines Festes in den H-Quadraten stoppte und zur Rede stellte. Auch dieser junge Mann habe keine Einsicht gezeigt, habe die Feiernden sogar bespuckt. Die Grünen im Gemeinderat wollen nun, dass härter gegen die Poser durchgegriffen wird. Sie wiederholen ihre Forderung nach einem nächtlichen Fahrverbot für Nichtanlieger in der Fressgasse und in der Kunststraße.