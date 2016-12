Qualm löst Alarm aus

Die Polizei sperrt während des Einsatzes die Fressgasse. © Prosswitz

Schreck in der Mittagszeit für mehrere Hundert Kunden: Komplett geräumt wurde gestern gegen 13.10 Uhr während eines Feuerwehr-Einsatzes das Einkaufszentrum in Q 6/Q 7. Wegen einer "technischen Störung" - so die automatische Ansage - müssten die beiden Gebäude umgehend verlassen werden. Doch die Entwarnung folgte schnell. Bereits 20 Minuten später hob die Berufsfeuerwehr die Evakuierung, während der die Fressgasse gesperrt war, wieder auf. Sie war mit rund 28 Einsatzkräften angerückt und hatte festgestellt, dass ein Mülleimer im Treppenhaus des Untergeschosses stark qualmte. Das Löschen bereitete keine Probleme. Es sei niemand verletzt worden.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, denn die Ursache für das Feuer sei "möglicherweise eine brennende Zigarette" gewesen - und das, obwohl in allen öffentlich zugänglichen Bereichen striktes Rauchverbot herrscht. bhr