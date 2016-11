Quietschbunte Zeitreise in die 90er

Knallbunte Sonnenbrillen, Gameboys und bauchfreie Tops: Wer die 90er Jahre des vergangenen Millenniums miterlebt hat, weiß, dass neben schriller Mode und Spielkonsolen vor allem die Musik die Ära geprägt hat. Einige Größen, die in dem Kultjahrzehnt die Charts stürmten, haben inzwischen ein Comeback gestartet. Der Mannheimer Radiosender Sunshine live hat daher am Samstag mit der vierten Auflage der "90er - live on Stage" zehn der beliebtesten Bands dieser Zeit wieder auf die Bühne gebracht. Die Künstler feierten in der Maimarkthalle mit den rund 9000 Besuchern die musikalische Zeitreise.

Schreiende Neon-Töne

Während die Band E-Rotic das Konzert eröffnet, verwandeln die Zuschauer die Halle in ein farbenprächtiges Meer als Hommage an die 90er. Mit ihrem Outfit haben sich die Besucher viel Mühe gegeben. Junge Männer tragen Brillen in Neontönen, die Damenwelt hat sich die Haare zu Knoten frisiert oder lässt die Mähnen in Pink erstrahlen. Einige tragen Jeanslatzhosen, Plateau-Absätze, Netztops und Glitzerschminke.

Anna und ihre Clique kommen im Partnerlook: die Frauen mit rosa Hüten, die Herren mit Perücken. "In den 90er Jahren musste man kreativer sein, da man viele technische Gadgets noch nicht zur Verfügung hatte", sagt Anna. Melanie fügt hinzu: "Die Musik der 90er Jahre war Bombe."

Für viele Feiernde ist die Show ein Abend voller Erinnerungen. "Mit den 90er Jahren verbinde ich meine Jugend", sagt Sophia aus Saarbrücken. An diesem Abend ist der Auftritt von Marusha ihr persönliches Highlight. Auf die DJane freut sich auch Pam aus Ludwigshafen. Typisch für die 90er Jahre seien für sie nicht zuletzt die Diddelmaus. Rednex-Sänger Joe Cagg etwa findet Nintendo typisch für die 90er.

Auf der Bühne geben sich die Stars die Klinke in die Hand. Ob 2 Brothers on the 4th Floor, die Lokalmatadoren Masterboy featuring Beatrice Delgado oder Rednex aus Schweden, die Zuschauer bejubeln die Acts. Das Duo Twenty 4 Seven aus den Niederlanden, bringt die Masse zum Kochen. Stay-C und Li-Ann heizen dem Publikum mit dem Hit "Slave to the Music" ein.

Das Quartett Vengaboys erobert die Zuschauer mit Danceknallern wie "Boom Boom Boom" und "Up and Down". Frontfrau Kim Sasabone freut sich, auf der Bühne zu stehen. "Es fühlt sich richtig gut an. Wir sind hier mit vielen Ikonen aus den 90ern, wie 2 Unlimited, 2 Brothers on the 4th Floor andTwenty 4 Seven, die auch alle aus Holland kommen", sagt sie und fügt lachend hinzu: "Wir fühlen uns wie zu Hause."

Für 2 Unlimited ist es ein bittersüßer Abend voller Emotionen. Ray Slijgaard und Anita Doth stehen in Mannheim zum letzten Mal gemeinsam auf der Bühne, da die Sängerin die Band bereits verlassen hat. Für die Fans geben die Künstler noch einmal alles und singen zum Abschied ihre beliebtesten Nummern von "No Limit", bis "Tribal Dance".

Für Interactive dagegen ist es ein Neuanfang: Ramon Zenker und Marc Innocent feiern ihr Comeback. DJ Charly Lownoise und Marusha übernehmen die Spätschicht und lassen die Party gut gelaunt ausklingen. Eventleiter Christoph Werner, der das Konzert mit Marketingleiter Andreas Reiboldt organisiert hat, ist sehr zufrieden. Es habe alles reibungslos funktioniert. "Eine Fortsetzung gibt es auf jeden Fall."