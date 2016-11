Radler-Gipfel im Technoseum

Blick in die Ausstellung "Zwei Räder - 200 Jahre": Der ADFC trifft sich am Wochenende zur Bundeshauptversammlung im Technoseum.

Wie muss die Fahrrad-Infrastruktur konkret aussehen, damit sie Menschen zum Fahrradfahren einlädt? Mit dieser Frage beschäftigt sich ab Freitag der Bundesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), der erstmals in Mannheim zur Bundeshauptversammlung im Technoseum, Museumsstraße 1, zusammenkommt. Vorsitzender Ulrich Syberg (Herne) erwartet rund 140 Delegierte aus allen Landesverbänden zu dem dreitägigen Treffen, das mit einem hochkarätig besetzten Symposium zum Radverkehr am morgigen Freitag beginnt.

Wenn das Fahrrad sich als echte Alternative zum Auto bewähren solle, so ADFC-Pressesprecherin Stephanie Krone, brauche man "ein Top-Angebot, auf dem Jung und Alt, Routineradler und Neueinsteiger gerne und komfortabel Rad fahren". Man wolle auf der Hauptversammlung ein gemeinsames Verständnis dafür schaffen, wie die Fahrrad-Förderung der Zukunft aussehen solle.

Auch Wahlen stehen an

ADFC Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) wurde 1979 als Verkehrsclub für Radfahrer gegründet. Er ist in 16 Landesverbände untergliedert und hat knapp 160 000 Mitglieder. Auf kommunaler Ebene ist der ADFC einem sogenannten Träger öffentlicher Belange gleichgestellt und wirkt somit an den Radverkehrsplanungen mit. Ein Klagerecht hat der Verein aber nicht. Der ADFC ist nicht nur verkehrspolitisch aktiv, sondern bietet auch touristische Dienstleistungen sowie neuerdings Fahrrad-Pannenhilfe an. Mehr unter www.adfc.de. lang

Ziel des ADFC sei zudem, das Thema zur Bundestagswahl "als wichtigen Teil der Energie- und Verkehrswende in möglichst alle Parteiprogramme" zu bringen, so Krone: "Die Delegierten legen in Mannheim die Schwerpunkte für unser Jahresprogramm ,Fahrradland Deutschland. Jetzt!' fest."

Unter dem selben Titel steht auch das Symposium am Freitag ab 11 Uhr, bei dem neben deutschen Radverkehrsexperten die Fachleute Philippe Crist (Paris), Martha Roskowski (New York), Rune Gjos (Oslo), Saskia Kluit (Utrecht) und Guido Coumans (Arnhem) von ihren Erfahrtungen berichten. Die Veranstaltung wird von Hajo Schumacher moderiert.

Neben der politischen und inhaltlichen Arbeit stehen bei der Versammlung auch die Wahlen zum ADFC-Bundesvorstand an. Neben dem Vorsitzenden Syberg bewerben sich Birgit Kloppenburg (Lübeck), Ludger Koopmann (Bremen), Mario Junglas (Berlin) und Gereon Broil (Bonn) um die Wiederwahl als stellvertretende Vorsitzende. Neu in die ADFC-Spitze wollen Bernadette Felsch (München) und Lothar Mittag (Rhede) gewählt werden.

Als einziger Mannheimer nimmt übrigens der örtliche ADFC-Vorsitzende Gerd Hüttmann an der Bundeshauptversammlung teil. Er wurde als Vertreter des Landesverbands Baden-Württemberg gewählt und hofft, dass seine Mitstreiter aus ganz Deutschland im nächsten Jahr zu den Fahrrad-Jubiläumsveranstaltungen wieder kommen.