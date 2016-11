Eine 28-jährige Fahrradfahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mit einer Stadtbahn in der Friedrich-Ebert-Straße schwer verletzt worden. Die Frau hatte gegen 14.15 Uhr in der Neckarstadt die Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Lange Rötterstraße auf einer kombinierten Fahrrad- und Fußgängerfurt in Richtung Bibienastraße überquert. Dabei wurde sie von einem Zug der RNV-Linie 5 erfasst, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Nach notärztlichen Behandlung wurde die 28-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, es gibt derzeit noch Unklarheiten über die Ampelschaltung am Überweg. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Frage - "Wer hatte Grün?"- machen können, sich dringend unter der Telefonnummer 0621/174-4045 zu melden. tan/pol