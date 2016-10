Rappender Stadtrat schockt Mannheim

Alle Bilder anzeigen Zwei Mittelfinger als obszöne Geste zeigt Stadtrat Julien Ferrat den Zuschauern seines Videos. Auch seinen Ausweis als Ratsmitglied der Stadt präsentiert er. © YT

"Beschämend, peinlich, spätpubertär, niveau- und geschmacklos." Die Fraktionen des Mannheimer Gemeinderats sind sich einig: Das Video, das Stadtrat Julien Ferrat von der Familien-Partei auf der Internetplattform Youtube und in dem sozialen Netzwerk Facebook hochgeladen hat, sei indiskutabel. In dem Film rappt der 25-Jährige in derber, vulgärer Sprache über das "Mannheimer Ghetto", die Neckarstadt. Mit seinem Sprechgesang, der unter anderem von Oralverkehr und Ausländern handelt, will Ferrat nach eigener Aussage die Situation in dem Stadtteil überzeichnen, um darauf aufmerksam zu machen. "Ich möchte damit nicht den Gangsta-Rap glorifizieren, sondern ihn vielmehr satirisch darstellen, mich darüber lustig machen", sagt er dieser Zeitung. Die Reaktionen fallen wenig positiv aus.

Viel Kritik im Netz

"Eine Beleidigung für Mannheim, für Rap, für alles", schreibt ein Nutzer. Aufgrund der Vielzahl der negativen Kommentare rudert Julien Ferrat zurück: "Scheinbar ist mir die Trennung zwischen der Kunstfigur ,Stadtrat Ferrat' und dem ernstzunehmenden Politiker Julien Ferrat nicht gelungen. Es ist falsch angekommen." Es werde sich zeigen, mit welchen Konsequenzen er zu rechnen habe. Die SPD und die Mannheimer Liste (ML) haben bereits die Stadt aufgefordert, das Video rechtlich zu prüfen. Ob sich diese Äußerungen mit dem Mandat als Stadtrat vereinbaren lassen, stellt die ML zur Diskussion. "Bei uns herrscht blankes Entsetzen", sagt Ralf Eisenhauer (SPD). Carsten Südmersen von der CDU erklärt: "Dieses Video beschämt das Gremium. Das können wir so nicht stehen lassen, es muss Konsequenzen haben."

Umstrittener Kommunalpolitiker Der Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat wurde 1991 als Sohn einer französischen Mutter geboren und 1995 eingebürgert. Ferrat kam über die Linke in den Gemeinderat, war aber umstritten, da er im Verdacht stand, bei einer Wahl an der Uni Mannheim Unterschriften gefälscht zu haben. Er trat aus, war kurzzeitig parteilos und sitzt nun als Mitglied der Familien-Partei im Rat. Allerdings gab es auch bei der Familien-Partei schon Streitigkeiten zwischen dem Landes- und Bundesverband, ob Ferrat wirklich Mitglied ist. In seiner Funktion als Stadtrat sitzt Ferrat im Kulturausschuss. Er engagiert sich nach eigenen Angaben stark für die freie Szene und ist auch selbst dort tätig. Bei den Etatberatungen 2016/2017 beantragte Ferrat, den jährlichen Zuschuss für die städtische Kulturförderung um 500 000 Euro zu erhöhen. ena

Dies wird rechtlich schwierig, denn Ferrat bezieht sich auf die Kunstfreiheit, die im Grundgesetz verankert ist und zu den Grundrechten der deutschen Verfassung zählt. Darum pocht Dirk Grunert von den Grünen auf eine "politische Auseinandersetzung. Wir sehen das Video kritisch. Julien Ferrat provoziert mit Klischees und möchte Aufmerksamkeit generieren." Die Linke, über die Ferrat in den Gemeinderat gewählt wurde, aber wegen Streitigkeiten austrat, verurteilt das Video aufs Schärfste, wie Gökay Akbulut erklärt. "Es ist traurig, dass Julien Ferrat über unsere Partei in den Gemeinderat gekommen ist. Wir sind erschüttert über diese verzerrte Darstellung der Neckarstadt." Thomas Trüper ergänzt, dass er für einen freiwilligen Rücktritt von Ferrat plädiere.

Oberbürgermeister Peter Kurz meldet sich aus Quito in Ecuador zu Wort und verweist auf die vom Gemeinderat beschlossene "Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt". "Durch das Video wird die Intention der Erklärung und auch das hierfür bestehende Engagement in der Stadtgesellschaft verunglimpft. Da die Verstöße zu relevant sind, um darüber hinwegzugehen, prüfen wir daher, welche Konsequenzen sich für Julien Ferrat als Mitglied des Gemeinderates aus diesem Verhalten ergeben."

Unterstützung erhält Ferrat aus der eigenen Partei. "Das Video ist eine Aktion des Stadtratsmitglieds Julien Ferrat. Die Familien-Partei trägt die politische Aussage mit. Wegschauen tun andere", sagt der Bundesvorsitzende der Familien-Partei, Roland Körner. "Julien Ferrat verrät kein Geheimnis, wenn er auf die Probleme in der Neckarstadt hinweist. Für einen Oppositionspolitiker ist Provokation ein ihm erlaubtes Mittel, um auf soziale Belange in einem Stadtteil aufmerksam zu machen", erklärt Körner. "In seinem Video spricht er die Sprache, die in ghettoisierten Wohnblöcken nicht ungewöhnlich ist und für die gemeine Öffentlichkeit als tabuisiert betrachtet wird. Er legt den Finger in die soziale und bildungspolitische Wunde", verteidigt Körner die sexistischen Anspielungen in dem Video.

"Sozialkritische Elemente"

Ferrat wolle monieren, dass sich Kulturpolitik fast nur um Hochkultur drehe. Er nennt die Rap-Passagen "sozialkritische Elemente", die bislang in der Diskussion keine Rolle gespielt hätten. "Der Aspekt, dass sich die Neckarstadt auf dem Weg zur Ghettoisierung mit einer wachsenden Salafisten-Szene befindet, drang in der Debatte zu wenig durch." Allerdings sei es ihm nicht gelungen, die gewünschten Diskussionen anzustoßen. Stattdessen habe sich die Empörung auf den Sprachgebrauch versteift.